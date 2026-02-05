Cum arată escortele din dosarul Epstein? Imaginile au fost desecretizate

Recent, departamentul de Justiție al SUA a făcut publice numeroase documente din dosarul Jeffrey Epstein. Documentele publicate includ fotografii, videoclipuri și documente de investigație, care au scos la iveală lucruri greu de digerat. Există și o mulțime de fotografii cu tinerele care erau exploatate. Cum arată escortele din dosarul lui Jeffrey Epstein.

Activitatea milionarului condamnat pentru abuzuri sexuale şi trafic de minori este acum cunoscută de toată lumea. Iar documentele publicate au arătat adevăruri grele legate de persoane din politică, cinematografie, muzică și afaceri. În dosarul de trafic de persoane al fostului afacerist american există și mai multe victime din Europa, inclusiv din România.

Cum arată escortele din dosarul Epstein

Potrivit informațiilor din presa străină, aproape două treimi din femeile traficate pentru prostituție proveneau din Europa, inclusiv din România. În documente, există mai multe referiri la fete din țară. De exemplu, potrivit Departamentului american de Justiție, se face referire la o femeie din Iași, pentru care s-ar fi plătit peste 30.000 de euro.

Într-un alt schimb de mesaje, Jeffrey Epstein se interesează de o fată cu numele Andreea D., care, reies din răspunsul unui colaborator, că ar fi fost model la New York. Un alt mesaj face trimitere la Roxana, care este din România, pe jumătate braziliancă, în vârstă de 20 de ani.

„În jurul datei condamnării lui Epstein în 2008, grupul de conformitate AML (Anti-Money Laundering) al JPMorgan (sub conducerea lui Langford) a creat un Raport general privind traficul de persoane. Aproape două treimi din femeile traficate pentru prostituție la nivel mondial provin din Europa de Est și fostele țări din blocul estic, precum Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina, au fost identificate ca fiind principalele țări sursă de trafic de femei și copii. În acea declarație, am găsit mai multe plăți către femei în valoare totală de peste 30.000 de dolari inclusiv 137 de plăți către femei care au primit bani din alte conturi ale lui Epstein”, se arată în documente.

Printre documentele publicate se numără și numeroase fotografii cu tinerele care erau exploatate și care apar și în compania unor bărbați celebrii.

Foto: justice.gov