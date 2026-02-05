Amendă 100.000 lei dacă faci asta în propria curte. Cum poți intra în legalitate

Pentru construcția unui garaj în propria curte, mulți proprietari nu au habar de faptul că trebuie să țină cont de anumite prevederi din lege. Nerespectarea acestora poate fi sancținonată cu amendă de până la 100.000 de lei. Iată despre ce este vorba!

Conform Legii 50/1991, completată de Legea 102/2023, românii care locuiesc la curte au dreptul să execute anumite lucrări fără autorizație de construcție. Se pot executa modificări care nu afectează structura de rezistență sau aspectul clădirii.

În cazul construcțiilor de tipul celor care necesită fundație și pereți, bucătăriil de vară, piscine și garaje sunt necesare anumite formalități. Construcția lor fără acte se pedepsește cu amenzi usturătoare.

Ce trebuie să faci ca să intri în legalitate

Pentru construcția unui garaj în curte, proprietarii au nevoie de Certificat de Urbanism și autorizație de construire, conform LEgii 50/1991., fiind considerat o anexă gospodărească, indiferent de dimensiunea garajului. Pentru cei care nu respectă aceste cerințe riscă o amendă de până la 100.000 de lei.

În cazul în care construcția unui garaj a fost făcută fără respectarea legii, pentru a intra în legalitate, în funcție de data construcției, proprietarii trebuie să urmeze următoarele proceduri, după cum urmează:

Construcții realizate înainte de 1 august 2001

În cazul unei construcții realizate înainte de 1 august 2001, proprietarii trebuie să își înscrie dreptul de proprietate în Cartea Funciară pe baza certificatului de atestare fiscală și a documentației cadastrale. Proprietarii au la dispoziție 3 ani (de la data ridicării) să se ocupe de parcurgerea pașilor legali.

Construții realizate după 1 august 2001

În cazul construcțiilor realizate după 1 august 2001, dacă au trecut mai puțin de 3 ani, legalizarea se poate face după aplicarea sancțiunii contravenționale și prezentarea unui certificat de atestare. În cazul în care au trecut mai 3 ani, este necesară o expertiză tehnică care să confirme stadiul lucării și cerințele de autorizare.

