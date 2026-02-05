Ea e românca lui Epstein! A primit cadouri și mesaje chiar înainte ca milionarul să ajungă la închisoare

În mailurile declasificate din dosarul Epstein, pe lângă Corina Tarniță mai apare numele unei românce, Andra Maria Stroe. Andra Maria Stroe este o prezență care a trecut pe sub radarul lumii mondene din România, și este de înțeles. Ea a avut acces la o lume mult mai mare cu personaje mult mai importante.

Vom începe prin a vă spune că din profilul de pe Facebook al Andrei Maria Stroe aflăm că a absolvit colegiul național Mihai Eminescu din București. De asemenea că și-a continuat studiile la Cambridge Professional Academy, probabil studii la București, la Cambridge School of Bucharest.

Andra Maria Stroe este listată în cea mai mare bază de date a Modei de pe glob, celebra FMD. Dacă ești acolo ești cineva. Dacă nu ești, cam nasol. În acel profil vedem câteva fotografii de book, dar aflăm și cu ce agenție de modele a lucrat. În București a lucrat cu Etoiles Models, o agenție activă și azi la adresa: Kiseleff 55, villa 4.

De aici cariera ei ca model a urcat ajungând să colaboreze cu agenții mega extra celebre, cu acces la Miami, New York, Londra, Paris: Major Model Management – New York, Fashion Cult Models Management, Next Model Management – Miami.

Momentan Andra Maria Stroe trăiește la Londra. Are o fiică pe nume Sofia și un băiat pe nume Max. Contul de instagram privat. Contul de Linked In- aproape 100% privat. Din contul de Linked In am reușit să aflăm că activează tot în industria modei, probabil pe partea de branding/marketing la compania All Saints Ltd din Londra, o firmă care produce jachete de piele.

Ana Maria Stroe și mesajele din documentele declasificate din dosarul Epstein

Pentru o mai ușoară citire a documentelor menționăm că am folosit platforma jmail, o platformă dedicată tuturor emailurilor din dosarele Epstein, o platformă ce arată exact ca un inbox de Gmail, cu aproximativ aceleași funcții, inclusiv de search, pentru o mai ușoară parcurgere a documentelor.

Revenind la Andra Maria Stroe, primele mesaje dintre ea și Jeffrey Epstein sunt din anul 2008. Mai exact din luna iunie 2008, primul fiind pe data de 2 iunie, Andra răspunde unui mesaj primit de la Epstein pe data de 1 iunie.

Epstein îi spune Andrei că se bucură că studiile ei merg bine și încearcă să o motiveze să își amintească faptul că are multe oportunități în lume și să nu aleagă calea cea mai ușoară.

Andra răspunde că apelul telefonic a surprins-o și recunoaște că, deși știe că are multe posibilități, se simte intimidată de amploarea opțiunilor și îi este teamă să înceapă singură ceva nou. Ea spune că a fost obișnuită să primească sprijin și îndrumare, iar în prezent toate variantele i se par complicate, dar speră că în timp lucrurile vor deveni mai clare. Andra apreciază sfaturile primite, încă încearcă să descopere ce își dorește cu adevărat și analizează dacă să meargă la Paris pentru Fashion Week, fiind îngrijorată că ar putea pierde timp de studiu fără câștiguri sigure. De asemenea, își exprimă curiozitatea față de coletul pe care urmează să îl primească.

Cadoul ajunge la Andra

Pe data de 4 iunie, pachetul surpriză ajunge iar Andra îi mulțumește lui Jeffrey Epstein pentru cameră, spunând că a primit-o și că intenționează să o folosească pentru a-și filma ceremonia de absolvire din data de 15. Menționează că nu a absolvit încă, deoarece mai are două examene, dar este încrezătoare că le va trece cu succes. Jeffrey îi răspune pe data de 5 iunie felicitând-o.

Pe 8 iunie dialogul se întețește, Epstein o întrebă dacă va absolvi pe 15 iunie sau iulie. Ea îi răspunde prompt că ceremonia de absolvire este programată pe 15 iunie. Precizează că încă nu a absolvit complet, deoarece examenele finale vor avea loc în perioada 7–22 iulie, data exactă nefiind stabilită încă. Epstein îi răspunde întrebând-o dacă are o fotografie cu ea în orașul ei, și că nu are nici o idee cum arată orașul în care locuiește.

Pe 14 iunie, ca orice tip galant, Epstein îi scrie Andrei, amintindu-și că are ceremonia de absolvire în ziua următoare și îi urează succes. Revine cu un nou mesaj în aceeași zi, urându-i din nou succes și adăugând că ar trebui să fie mândră de ea.

Pe 15 dis de dimineață Andra îi răspunde că este emoționată în legătură cu evenimentul care urmează și că speră să nu plângă. Ea promite că va trimite o fotografie. Epstein îi răspunde prompt că este sigur că va fi bine!

Pe 16 iunie Andra îi trimite 2 fotografii și îi spune că evenimentul a fost emoționant și reușit, fiind susținută de mama și iubitul ei, care au făcut fotografii și filmări. Ea menționează că următorul pas este examenul final, pentru care trebuie să înceapă să învețe.

Epstein răspunde pe 17 iunie și îi mulțumește Andrei pentru fotografii și îi face un compliment, spunând că înțelege de unde vine frumusețea ei, făcând referire la mama ei.

O relație apropiată și mesaje chiar înainte de condamnare!

Pe 27 iunie Jeffrey Epstein îi scrie din nou Andrei și îi face o dezvăluire interesantă. Epstein îi spune Andrei că va fi plecat într-o vacanță forțată pentru aproximativ un an și îi sugerează ca, dacă își dorește un loc de muncă în Statele Unite, să o contacteze pe Leslie la numărul de telefon…, iar Leslie îi poate transmite mesajul mai departe.

La doar 3 zile după acest mesaj, în cadrul procesului din Florida în care era acuzat pentru că întreținuse relații sexuale cu minore, Epstein va ajunge la o înțelegere cu judecătorul, va pleda vinovat, și va merge la închisoare pentru un an. La fel de interesant este că, acest mail transmis Andrei în această perioadă grea pentru Epstein, ne arată că cei doi aveau o relație apropiată, dar și că Epstein știa cu siguranță, chiar înaintea verdictului că va ajunge după gratii.

Epstein, ca orice deținut model și cu o situație financiară bună, va recâștiga accesul la ieșire din închisoare pe timpul zilei, iar discuțiile cu Andra se vor relua la fel de intens.

De altfel, parcurgând mailurile, observăm că alte detalii incendiare ne așteaptă, sume de bani, mentorat, zboruri în America și diverse forme de ajutor dar și intimtăți, detalii pe care CANCAN.RO vi le va dezvălui în zilele următoare.

