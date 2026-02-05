Acasă » Știri » Sport » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc

De: Alina Drăgan 05/02/2026 | 12:55
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu îl au ca invitat special pe celebrul realizator și mare suporter dinamovist Dan Capatos! Aflăm împreună cum a ajuns Dinamo lângă primul loc.

Dăm calificativele pentru victoria de la Constanța și comentăm ultimele mutări încercate de Dinamo pe piața transferurilor.

Toate culisele clubului Dinamo și negocierile care se duc pentru transformarea clubului!

Azi, joi, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

