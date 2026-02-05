Acasă » Știri » Ce riscă șoferii care circulă cu permisul expirat. Mulți șoferi realizează prea târziu

De: Anca Chihaie 05/02/2026 | 14:30
Pentru mulți șoferi, permisul de conducere este un document „invizibil” în viața de zi cu zi. Îl folosești rar fizic, îl ai în portofel sau în aplicație și pornești la drum fără să te mai gândești la data de expirare. Problema apare, de cele mai multe ori, exact când nu trebuie: la un control de rutină, într-o zi aglomerată, când graba este maximă. Atunci, o simplă verificare scoate la iveală un detaliu ignorat luni sau chiar ani: permisul nu mai este valabil.

Situația nu este una rară, iar consecințele sunt mai serioase decât par la prima vedere. Deși nu vorbim despre o infracțiune, conducerea cu permis expirat poate declanșa o serie de neplăceri administrative, financiare și chiar probleme legate de asigurare.

Primul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă șoferii este diferența clară dintre permisul expirat și lipsa permisului. În cazul permisului expirat, dreptul de a conduce a fost obținut legal în trecut, însă documentul nu mai este valabil din punct de vedere administrativ. În schimb, conducerea fără permis sau cu permis anulat intră în sfera penală și atrage dosar penal.

Conducerea unui autovehicul cu permisul expirat este încadrată ca contravenție. Sancțiunea constă într-o amendă din clasa a III-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă puncte-amendă, nu o sumă fixă prestabilită. Valoarea exactă depinde de salariul minim brut pe economie și de numărul de puncte aplicate.

Pe lângă amendă, polițistul rutier reține permisul de conducere expirat. În majoritatea cazurilor, șoferului i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru o perioadă limitată. Această dovadă nu este un „bilet de libertate”, ci un termen de grație clar, menit să permită rezolvarea preschimbării documentului.

Autoritățile tratează însă cu maximă strictețe perioada de valabilitate a dovezii. Orice control ulterior, după expirarea acesteia sau în afara condițiilor stabilite, poate agrava situația și poate duce la sancțiuni suplimentare. Practic, după ce ai primit dovada, ești contra cronometru.

Mulți șoferi confundă reținerea permisului expirat cu suspendarea dreptului de a conduce, aplicată pentru abateri grave precum viteza excesivă sau consumul de alcool. În cazul permisului expirat, nu vorbim despre o suspendare „pe zile”, ci despre o problemă administrativă care se rezolvă prin preschimbare, acte și, în unele cazuri, fișă medicală.

În cazul RCA, regula de bază este protecția terțului păgubit. Asigurarea obligatorie există pentru a despăgubi persoana prejudiciată într-un accident, indiferent de anumite nereguli administrative ale șoferului vinovat.

Un permis expirat, fiind o contravenție și nu o infracțiune, nu duce automat la anularea efectelor RCA. Asigurătorul va despăgubi, în principiu, persoana păgubită. Există însă situații speciale în care compania de asigurări poate încerca să recupereze ulterior sumele plătite, dar acestea sunt legate de fapte intenționate sau infracțiuni grave, nu de simpla expirare a documentului.

