Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic. Există pe rafturile oricărui supermarket din România

În contextul unei piețe pline de mezeluri procesate, Salamul de Sibiu se remarcă ca singurul tip de salam considerat acceptabil pentru consum, chiar și de către nutriționiști riguroși. Spre deosebire de produsele tipice de supermarket, cum ar fi parizerul, cremwurștii sau salamul de vară, acest tip de salam se distinge printr-un proces de fabricație tradițional și ingrediente cu un profil nutrițional mai favorabil.

Procesul de producție al Salamului de Sibiu implică metode tradiționale de fiert-uscat și maturare naturală. Aceasta înseamnă că produsul nu este doar o pastă de carne injectată cu aditivi și apă, ci o combinație densă de carne de calitate, supusă unui proces de uscare care elimină excesul de apă. Rezultatul este un mezel concentrat, cu o densitate nutrițională mult mai ridicată decât alternativele ieftine, deoarece nutrienții se păstrează și se concentrează odată cu reducerea apei din produs.

Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic

Potrivit medicului Mihaela Bilic, compoziția ingredientelor reprezintă un alt factor care diferențiază Salamului de Sibiu. Conținutul său de carne este semnificativ mai mare, iar aditivii chimici sunt reduși comparativ cu mezelurile industriale comune. Această caracteristică îl face o alegere mai „curată” pentru consumatori, evitând astfel ingredientele artificiale care predomină în alte sortimente.

Cu toate acestea, chiar dacă este considerat un mezel acceptabil, consumul Salamului de Sibiu trebuie să respecte câteva reguli esențiale pentru a nu avea efecte negative asupra sănătății. Porțiile recomandate sunt mici, de doar 2–3 felii foarte subțiri, aproape transparente, pentru a limita aportul de sare și grăsimi. Frecvența consumului trebuie, de asemenea, moderată: produsul nu este potrivit pentru consum zilnic, ci trebuie tratat ca un răsfăț ocazional sau o delicatesă.

În plus, combinarea cu legume proaspete reprezintă un element important în echilibrarea dietei. Prin consumul alături de legume bogate în fibre, vitamine și minerale, se compensează efectele negative potențiale ale sării și grăsimilor, transformând astfel gustarea într-o opțiune mai echilibrată din punct de vedere nutrițional.

Pe rafturile supermarketurilor din România, Salamul de Sibiu este ușor de identificat și disponibil pe scară largă, ceea ce îl face accesibil unui public larg. Totuși, importanța moderării rămâne cheia: beneficiile sale nutriționale sunt vizibile doar atunci când este integrat în alimentație în cantități mici și ocazionale.

