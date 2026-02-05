Acasă » Știri » Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic. Există pe rafturile oricărui supermarket din România

Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic. Există pe rafturile oricărui supermarket din România

De: Anca Chihaie 05/02/2026 | 15:59
Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic. Există pe rafturile oricărui supermarket din România
Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic

În contextul unei piețe pline de mezeluri procesate, Salamul de Sibiu se remarcă ca singurul tip de salam considerat acceptabil pentru consum, chiar și de către nutriționiști riguroși. Spre deosebire de produsele tipice de supermarket, cum ar fi parizerul, cremwurștii sau salamul de vară, acest tip de salam se distinge printr-un proces de fabricație tradițional și ingrediente cu un profil nutrițional mai favorabil.

Procesul de producție al Salamului de Sibiu implică metode tradiționale de fiert-uscat și maturare naturală. Aceasta înseamnă că produsul nu este doar o pastă de carne injectată cu aditivi și apă, ci o combinație densă de carne de calitate, supusă unui proces de uscare care elimină excesul de apă. Rezultatul este un mezel concentrat, cu o densitate nutrițională mult mai ridicată decât alternativele ieftine, deoarece nutrienții se păstrează și se concentrează odată cu reducerea apei din produs.

Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic

Potrivit medicului Mihaela Bilic, compoziția ingredientelor reprezintă un alt factor care diferențiază Salamului de Sibiu. Conținutul său de carne este semnificativ mai mare, iar aditivii chimici sunt reduși comparativ cu mezelurile industriale comune. Această caracteristică îl face o alegere mai „curată” pentru consumatori, evitând astfel ingredientele artificiale care predomină în alte sortimente.

Cu toate acestea, chiar dacă este considerat un mezel acceptabil, consumul Salamului de Sibiu trebuie să respecte câteva reguli esențiale pentru a nu avea efecte negative asupra sănătății. Porțiile recomandate sunt mici, de doar 2–3 felii foarte subțiri, aproape transparente, pentru a limita aportul de sare și grăsimi. Frecvența consumului trebuie, de asemenea, moderată: produsul nu este potrivit pentru consum zilnic, ci trebuie tratat ca un răsfăț ocazional sau o delicatesă.

În plus, combinarea cu legume proaspete reprezintă un element important în echilibrarea dietei. Prin consumul alături de legume bogate în fibre, vitamine și minerale, se compensează efectele negative potențiale ale sării și grăsimilor, transformând astfel gustarea într-o opțiune mai echilibrată din punct de vedere nutrițional.

Pe rafturile supermarketurilor din România, Salamul de Sibiu este ușor de identificat și disponibil pe scară largă, ceea ce îl face accesibil unui public larg. Totuși, importanța moderării rămâne cheia: beneficiile sale nutriționale sunt vizibile doar atunci când este integrat în alimentație în cantități mici și ocazionale.

Ce conțin, de fapt, pufuleții. Un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor

Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie 2026
Știri
Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie…
Gestul bizar făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Știri
Gestul bizar făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din…
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
Gandul.ro
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Adevarul
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie
Digi 24
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp...
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
Digi24
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii...
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
go4it.ro
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
Gandul.ro
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie ...
Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie 2026
Gestul bizar făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o ...
Gestul bizar făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
BANCUL ZILEI | A venit factura la curent
BANCUL ZILEI | A venit factura la curent
Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină. Diferența nu este ...
Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină. Diferența nu este deloc mare
Ce riscă șoferii care circulă cu permisul expirat. Mulți șoferi realizează prea târziu
Ce riscă șoferii care circulă cu permisul expirat. Mulți șoferi realizează prea târziu
Planta pe care nu e bine să o ai în casă. Este extrem de periculoasă
Planta pe care nu e bine să o ai în casă. Este extrem de periculoasă
Vezi toate știrile
×