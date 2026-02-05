Gestul bizar făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală

Ruxandra Luca, expertă în parenting, schimbări bruște pe Instagram după apariția imaginilor controversate. Lumea mondenă din România a fost zguduită de o serie de imagini surprinse de paparazzii CANCAN.RO, care o au în prim-plan pe Ruxandra Luca, cunoscută publicului drept expert în parenting la Neatza, într-o situație extrem de controversată.

Fotografiile, devenite virale în mai puțin de 24 de ore, arătau momente intime ale vedetei cu un bărbat căsătorit, într-un spațiu public din București, la o benzinărie. Scena surprinsă de camerele foto a stârnit rapid un val de reacții pe rețelele sociale, iar efectele nu au întârziat să apară pe profilurile Ruxandrei. (VEZI AICI)

Ruxandra Luca s-a „ascuns” pe social media

Imediat după ce imaginile au început să circule, Ruxandra Luca a făcut modificări semnificative pe conturile sale de Instagram și Facebook. Contul său de Instagram, anterior public și ușor accesibil fanilor, a fost transformat în profil privat, restricționând astfel accesul celor care urmăreau evoluțiile sale și prevenind răspândirea suplimentară a comentariilor negative.

Totodată, secțiunea de comentarii de la fotografiile postate a fost eliminată sau ascunsă, decizia venind ca urmare a fluxului masiv de mesaje critice și ironice generate de imaginile virale.

Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. Clipuri, capturi de ecran și postări despre subiect au circulat intens pe TikTok, Instagram și Facebook, adunând zeci de mii de vizualizări și comentarii. În majoritate, reacțiile internauților au fost critice, mulți manifestându-se surprinși de implicarea Ruxandrei într-o relație extraconjugală. Ironii, glume, dar și mesaje dure au inundat feed-urile, generând o adevărată dezbatere despre viața privată a vedetelor și limitele expunerii în social media.

„Ce chirurg sărac… nu avea și el 300 de lei de o cameră”, „Bravo lor! Când e dragoste nu contează „hotelul”, „Ce răi sunteți, lăsați oamenii să se iubească”, sunt doar câteva dintre comentariile ironice aruncate la adresa protagoniștilor.

Imaginile și informațiile apărute sugerează că relația Ruxandrei Luca cu medicul implicat nu este una recentă, ci se întinde pe mai multe luni, cu escapade romantice documentate în diferite orașe europene. Destinații precum Paris, Napoli, Coasta Amalfi, insula Capri și Atena par să fi fost martorele acestor momente, ceea ce indică o legătură dezvoltată și intensă, mai mult în afara luminii reflectoarelor decât în atenția publicului larg.

