Test de inteligență | Câte felii de pepene sunt în această imagine, de fapt?

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 17:20
Acest test rapid este mai dificil decât pare. Numără bucățile de pepene verde în 27 de secunde și verifică cât de bine procesează creierul tău detaliile vizuale sub presiunea timpului.

Jocurile de acest gen sunt, de fapt, o modalitate distractivă și provocatoare de a ne îmbunătăți gândirea. Ele vin în multe forme, cum ar fi rezolvarea unei ecuații sau găsirea unui obiect ascuns. Astăzi vă prezentăm un puzzle care dă peste cap Internetul. În provocarea de mai jos, vi se oferă o imagine cu un pepene verde. Cu toate acestea, aparențele pot fi înșelătoare, deoarece există multe bucăți de pepene verde care sunt ascunse în imagine, dar care nu sunt vizibile la prima vedere.

Câte bucăți de pepene se află în imagine

Tot ce trebuie să facă este să numeri cât mai multe bucăți de pepene verde într-un timp limitat. Observarea obiectelor poate fi o modalitate excelentă de a-ți îmbunătăți abilitățile de deducție. De asemenea, e indicat să îți folosești cunoștințele pentru a identifica anumite elemente. Acest lucru te poate face să gândești mai critic și mai creativ.

Acum ai o singură sarcină, să numeri bucățile de pepene verde din imagine în 27 de secunde. Dacă poți face asta, ai un ochi ager și o minte rapidă.

Jocurile îmbunătățesc, de asemenea, starea de spirit. În acest mod ne crește nivelul de dopamină și obținem motivația de a munci și mai mult. Așadar, ești gata să accepți această provocare și să numeri piesele de pepene verde din acest puzzle?
Pornește cronometrul și începe căutarea. Mult succes!
Ai reușit să găsești toate piesele din acest puzzle?

Care e rezultatul acestui joc

Timpul se scurge. Grăbește-te!  27 de secunde pot părea puțin timp, dar este suficient pentru a-ți provoca creierul și a-ți îmbunătăți abilitățile cognitive.  Când ești sub presiune trebuie să te concentrezi și să gândești mai repede. Acest lucru te poate ajuta să devii mai bun la recunoașterea tiparelor și la stabilirea conexiunilor.

Timpul a expirat!  Dacă le-ai găsit, felicitări. Abilitățile tale de observare au dat roade. Iată soluția la ghicitoare. În imagine se află 28 de bucăți de pepene.

