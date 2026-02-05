Doliu în politică! Oana Blaghi a murit la doar 36 de ani

Oana Blaghi, consiliera pe comunicare a primarului Aradului, Călin Bibarț, a murit la vârsta de 36 de ani, după ce fusese internată la spitalul din Timișoara la începutul lunii ianuarie. Vestea a provocat un val de tristețe în rândul comunității locale și al mediului politic, unde Blaghi era cunoscută pentru implicarea sa activă în comunicarea administrației publice și relația constantă cu presa.

În cariera sa, Oana Blaghi a ocupat mai multe poziții de responsabilitate în domeniul comunicării politice și administrative. În perioada 2015–2020, a fost implicată în activitățile de comunicare ale PNL Arad, coordonând relațiile dintre partid, mass-media și publicul larg. Ulterior, și-a continuat activitatea în cadrul Primăriei Arad, unde a devenit consilier pe comunicare al primarului Călin Bibarț, având un rol esențial în coordonarea fluxului informațional și în gestionarea comunicării instituționale.

Oana Blaghi a murit la doar 36 de ani

La începutul anului Oana Blaghi a efectuat mai multe investigații medicale, în urma cărora medicii au decis internarea sa la un spital din Timișoara. Deși se confrunta cu probleme de sănătate, acestea nu au fost făcute publice, iar consiliera ar fi dorit să nu transforme situația personală într-un subiect de discuție publică. Starea sa s-a deteriorat în ultimele săptămâni, culminând cu decesul în dimineața zilei de astăzi.

Activitatea Oanei Blaghi în cadrul administrației locale a fost caracterizată printr-un angajament constant și printr-o abordare profesionistă a comunicării politice și administrative. Colaboratorii săi au apreciat calitatea muncii sale, capacitatea de coordonare și implicarea în gestionarea mesajelor publice și a relațiilor cu mass-media. În timp ce exercita atribuțiile oficiale, Blaghi a fost implicată și în proiecte interne ale primăriei, asigurând coerența comunicării instituționale și oferind sprijin echipei administrative în planificarea și implementarea strategiilor de comunicare.

”Viața e uneori atât de nedreaptă! Astăzi scriu cu multă tristețe despre plecarea mult prea devreme dintre noi a celei care a fost sufletul și energia cabinetului, la o vârstă la care viața promite atât de mult! Lasă în urmă atâtea amintiri frumoase, o dedicare greu de egalat, o bunătate și un gol greu de descris, sprijin și inspirație în zilele obișnuite de muncă și dincolo de ele. Gândurile noastre sunt alături de familie și de toți cei care au iubit-o. Nu te vom uita. Dumnezeu să te odihnească în pace, Oana Blaghi!”, a postat pe pagina sa de Facebook, primarul Aradului, Călin Bibarț.

Decizie controversată! Minorul acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde își va continua studiile online

Călăul lui Mario Berinde a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți, înainte de crimă: ”Mă teroriza, mă înjura!”