Cine este și cu ce se ocupă Ruxandra Luca. Ce rubrică prezintă la Neatza, de fapt

De: Anca Chihaie 05/02/2026 | 17:13
Foto: Instagram

Ruxandra Luca, cunoscută vedetă de televiziune, se află în centrul atenției după ce paparazzi CANCAN au surprins-o în compania unui bărbat căsătorit, doctor de profesie. Incidentul a avut loc într-o benzinărie situată în zona Virtuții și a stârnit un val de reacții în mediul online.

Cei doi au fost surprinși pe bancheta din spate a unui automobil, în ipostaze intime, ceea ce a generat o amplă discuție în rândul internauților. În momentul în care fotografii s-au apropiat de mașină, vedeta TV a fost vizibil surprinsă și a apelat la ajutorul autorităților. Polițiștii au intervenit prompt, discuțiile cu oamenii legii fiind surprinse de martorii prezenți la fața locului. După scurta interacțiune cu forțele de ordine, bărbatul și Ruxandra Luca au părăsit locul incidentului.

Cine este Ruxandra Luca

Pe plan profesional, Ruxandra Luca este cunoscută publicului larg în special pentru activitatea sa în cadrul emisiunii matinale „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde prezintă și coordonează rubrici dedicate parentingului și educației copiilor. În această rubrică, ea oferă sfaturi practice și idei pentru părinți, discutând teme importante precum creșterea copiilor, gestionarea timpului în familie și abordarea situațiilor dificile în relația cu cei mici.

Rubrica sa a devenit rapid populară pentru stilul relaxat și autentic al Ruxandrei, care împărtășește povești din viața de zi cu zi și experiențele proprii ca mamă full time a trei copii.

Ruxandra Luca și-a câștigat reputația de specialistă în comunicarea cu părinții și a devenit o prezență constantă în cadrul matinalului, fiind apreciată pentru carismă, autenticitate și pentru sfaturile valoroase pe care le oferă telespectatorilor. În paralel, ea mai este implicată și în alte proiecte de televiziune, printre care emisiunea „Happy Cafe”, pe care o prezintă alături de Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu, demonstrându-și versatilitatea și abilitățile de moderatoare.

În viața privată, Ruxandra Luca gestionează cu multă implicare rolul de mamă, după divorțul de partenerul alături de care a stat două decenii.

