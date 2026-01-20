Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a rămas pe Instagram!

Ruxandra Luca, 3 copii, 147.000 de followeri și 42 de ani. E singură, dar puternică! Iat-o pe vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani, fotografiată de CANCAN.RO într-un magazin, în contrast total cu imaginea îngrijită de pe Instagram și mai ales de pe ecrane. Ce-a pus în coș ne șochează puțin. Dar halatul? Cât e halatul?! Bine, nu e un halat în adevăratul sens al cuvântului, ci o haină, dar seamănă.

După ce anul trecut a pus punct unei relații de 20 de ani și a plecat cu cei trei copii spre un capitol mai bun al vieții ei, Ruxandra Luca începe anul optimistă și cu planuri simple, orientate pe familie și carieră. Dar nu uită nici de micile ei plăceri vinovate, că altfel de ce ar pune în coș o cutie de ciocolățele și trei pungi de Turtitzi XXL? Ori le dă copiilor la pachețel, ori urmează un Netflix and kids pe canapea. În rest, proteine sănătoase, piept de pui, iaurturi, lapte de orez și cocos, că altfel nu se poate păstra trupușorul acela instagramabil.

Ruxandra Luca de la Neatza a luat o pauză de la glam

În orice caz, Ruxandra e relaxată. Atât de relaxată încât a renunțat complet la postura ei clasică de pe Instagram, cu șoldul ridicat și scos în lateral, în așa fel încât să i se vadă și posteriorul, dar și abdomenul atât de subțirel, deși a avut trei sarcini, să nu uităm.

În interviul acordat recent pentru CANCAN.RO, Ruxandra se plângea că e pusă la zid că arată prea bine. Probabil a vrut să mai scadă puțin presiunea asta mediatică, așa că l-a întrebat pe ChatGPT ce element vestimentar ar năuci complet publicul și i-ar îndepărta domnii prea pofticioși. Evident, inteligența artificială i-a dat link cu „capotul” ăsta. Look-ul de ”pauză de Instagram” e completat cu machiaj ioc, părul prins la repezeală cu o clemă de biblioraft și roșeața din jurul nasului.

Cu părul ciufulit și fără make-up, vedeta a vrut să treacă neobservată

Pe lângă capot, care îți sare în ochi ca un bloc nou prin centrul Bucureștiului, Ruxandra are o ținută discretă. Pe dedesubt poartă o helancă albă pe gât, pe care și-l protejează cu sârg, mai ales că recent și-a făcut o intervenție la o clinică, scopul fiind o strălucire superioară, chiar și fără machiaj.

Nu știm dacă tenul de pe gât strălucește, dar știm sigur că e bine protejat. Asta înseamnă să investești inteligent în dezvoltare personală. Intervenții, dar nu uita de maletă! Să nu uităm! Pseudo-mantoul kaki are un cordon gigantic, pe care Ruxandra Luca l-ar putea folosi ca să usuce pe el rufele unui întreg regiment de artilerie. UGG-urile sunt și ele la fel de pufoase. Avantajul lor e că Ruxandra nu face zgomot cu ele, așa că poate să sperie mai ușor oamenii nevinovați, apărându-le în spate cu capotul acela pe ea.

