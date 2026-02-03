Acasă » Știri » Ce email i-a trimis Prințul Andrew lui Jeffrey Epstein. Mesajul care a zguduit Familia Regală Britanică

De: David Ioan 03/02/2026 | 19:35
Scandalul din jurul prințului Andrew pare să fie unul fără de sfărşit, capătând o nouă dimensiune după publicarea unor documente legate de cazul Jeffrey Epstein.

Dezvăluirile recente, care includ materiale considerate sensibile, amplifică presiunea asupra ducelui de York și readuc în atenția publică legăturile sale controversate cu finanțatorul condamnat pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor.

Cutremur în Familia Regală

Documentele făcute publice conțin e-mailuri, imagini și mărturii care ridică noi semne de întrebare privind relația dintre prințul Andrew și Epstein. Potrivit informațiilor apărute, mai multe femei care susțin că au fost exploatate în rețeaua lui Epstein au formulat noi acuzații, iar unele dintre acestea fac referire directă la anturajul în care se afla și membrul familiei regale britanice.

Unul dintre cele mai discutate elemente din setul de documente este un e-mail atribuit prințului Andrew, considerat de analiști ca fiind deosebit de șocant.

În mesaj, acesta i-ar fi scris lui Epstein:

„Doamne, e frig și umezeală aici! Mi-aș dori să fiu din nou un animal de companie în familia ta!”.

Mesajul halucinant trimis de Prinţul Andrew lui Jeffrey Epstein

Conținutul e-mailului a generat un val de reacții în mediul public și a alimentat speculațiile privind natura exactă a relației dintre cei doi.

Mesaju trimis de Prinţul Andrew lui Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia

Totodată, înainte ca acest e-mail să fie făcut public, în mediul online a mai circulat şi o fotografie care a atras atenția opiniei publice. Imaginea îl surprinde pe prințul Andrew aplecat peste o femeie neidentificată, aflată pe podea, iar contextul în care a fost realizată rămâne neclar. Fotografia a fost intens distribuită și analizată, contribuind la creșterea presiunii asupra Casei Regale.

Surse apropiate Palatului Buckingham afirmă că Regele Charles al III-lea nu ar fi avut cunoștință despre existența acestor noi documente înainte de apariția lor în spațiul public. De asemenea, acesta luase deja măsuri ferme în trecut, retrăgându-i fratelui său titlurile regale și solicitându-i să părăsească Royal Lodge, în contextul scandalurilor anterioare legate de Epstein.

