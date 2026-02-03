Apartamente de 100 mp cu doar 40 € pe lună. Statul pregătește chirii simbolice pentru angajați

Un proiect de hotărâre aflat recent în dezbatere publică aduce modificări importante privind chiriile percepute pentru locuințele aflate în administrarea statului. Pentru apartamentele de stat se va plăti mai puțin de 200 de lei pe lună.

Conform documentului, noile tarife permit închirierea unei locuințe de serviciu cu suprafața de 100 de metri pătrați pentru aproximativ 188 de lei pe lună, echivalentul a circa 40 de euro. Chiar dacă suma reprezintă o ușoară creștere față de anii anteriori, nivelul rămâne extrem de scăzut în comparație cu piața liberă.

Pentru a înțelege diferența, este suficient să ne uităm la prețurile din București, unde un apartament cu trei camere, situat într-o zonă relativ centrală, se închiriază în prezent cu sume cuprinse între 600 și 800 de euro lunar. Astfel, chiria practicată de stat este de aproape 20 de ori mai mică decât cea din sectorul privat.

Hotărârea vizează actualizarea tarifului lunar pe metru pătrat pentru spațiile de locuit care aparțin domeniului public sau privat al statului, dar și pentru locuințele de serviciu, cele de intervenție și căminele destinate angajaților din companiile naționale, societățile de stat și regiile autonome. Documentul stabilește un tarif de bază de 1,88 lei pe metru pătrat pentru suprafața principală de locuit.

Prețuri reduse și pentru spațiile anexe

Și costurile pentru spațiile anexe sunt foarte reduse. De exemplu, holurile, bucătăriile, băile sau debaralele se taxează cu puțin peste 0,7 lei pe metru pătrat, iar terasele, boxele sau pivnițele au un tarif de aproximativ 0,4 lei pe metru pătrat. Practic, pentru o terasă de 10 metri pătrați, chiria ajunge la doar câțiva lei pe lună.

Inclusiv garajele sunt închiriate la prețuri simbolice, de aproximativ 2,8 lei pe metru pătrat. Astfel, un garaj de 15 metri pătrați ar costa în jur de 40 de lei lunar. În ansamblu, noile tarife confirmă faptul că locuințele de serviciu rămân extrem de accesibile pentru angajații statului, în ciuda diferențelor uriașe față de piața imobiliară reală.

