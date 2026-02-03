Cum arată Oana Radu după ce a pierdut, din nou, lupta cu kilogramele în plus: ”Uitați-vă la mine! Asta sunt”

Oana Radu a decis să facă un pas important în relația cu ea însăși și cu publicul care o urmărește de ani de zile, de când s-a lansat în muzică. Artista a ales să se arate așa cum este, fără filtre șii fără încercări de a-și masca corpul, mai ales după ce s-a îngrășat mai multe kilograme în ultima perioadă.

Deși se bucură de succes și are o carieră solidă, construită prin muncă și perseverență, viața de persoană publică nu a fost lipsită de momente dificile. Comentariile legate de greutatea ei au afectat-o de-a lungul timpului, iar criticile din mediul online au pus o presiune constantă asupra stimei de sine, așa cum a povestit Oana Radu, de mai multe ori.

Cum arată Oana Radu după ce s-a îngrășat

Recent, cântăreața a ales să își expună realitatea fără să se mai ascundă. A publicat un videoclip în care apare natural, arătându-și tot corpul, explicând că se află într-un proces de vindecare și de reconectare cu propriul corp. Pentru ea, această decizie nu a fost una ușoară, însă a simțit că este momentul să renunțe la rușine și la nevoia de a se conforma unor standarde impuse.

Artista a explicat că, timp de doi ani, a ales conștient să renunțe la diete stricte și la rutina sportivă, tocmai pentru a se elibera de presiunea pe care o resimțea constant. În loc să se concentreze pe reguli și restricții, a preferat să își acorde libertatea de a face ce simte, fără vinovăție.

Acum, Oana Radu se află într-o perioadă de transformare personală, în care îmbină terapia, sportul și schimbările alimentare, nu din dorința de a impresiona, ci pentru a se simți mai bine cu ea însăși.

„M-am gândit mult dacă să fac acest video. Așa arăt eu în acest moment al vieții mele. Uitați-vă la mine! Asta sunt. N-am venit aici să mă plâng sau să vă spun că am făcut vreun efort, ci să vă spun că este pentru prima oară în viața mea când îmi asum că așa arăt. M-am simțit foarte bine, până acum, în pielea mea, dar de când am început sala și dieta, am zis că de ce să mă ascund? Eu nu o să pot să îmi pun viața pe pauză până când slăbesc și nu e normal să facem lucrul ăsta. Nici nu pot să mă ascund, pentru că vreau să îmi asum că asta am vrut să fac și asta sunt. În momentul de față, fac terapie, mă vindec și nu mai vreau să îmi fac mie lucrul ăsta: îngrășat-slăbit, îngrășat-slăbit și așa mai departe. Nu vreau să îmi mai ascund corpul’, a povestit Oana Radu fanilor în mediul online,

