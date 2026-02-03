Acasă » Știri » Cum arată Oana Radu după ce a pierdut, din nou, lupta cu kilogramele în plus: ”Uitați-vă la mine! Asta sunt”

Cum arată Oana Radu după ce a pierdut, din nou, lupta cu kilogramele în plus: ”Uitați-vă la mine! Asta sunt”

De: Andreea Stăncescu 03/02/2026 | 18:53
Ce s-a întâmplat cu silueta Oanei Radu / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Oana Radu a decis să facă un pas important în relația cu ea însăși și cu publicul care o urmărește de ani de zile, de când s-a lansat în muzică. Artista a ales să se arate așa cum este, fără filtre șii fără încercări de a-și masca corpul, mai ales după ce s-a îngrășat  mai multe kilograme în ultima perioadă.

Deși se bucură de succes și are o carieră solidă, construită prin muncă și perseverență, viața de persoană publică nu a fost lipsită de momente dificile. Comentariile legate de greutatea ei au afectat-o de-a lungul timpului, iar criticile din mediul online au pus o presiune constantă asupra stimei de sine, așa cum a povestit Oana Radu, de mai multe ori.

Cum arată Oana Radu după ce s-a îngrășat

Recent, cântăreața a ales să își expună realitatea fără să se mai ascundă. A publicat un videoclip în care apare natural, arătându-și tot corpul, explicând că se află într-un proces de vindecare și de reconectare cu propriul corp. Pentru ea, această decizie nu a fost una ușoară, însă a simțit că este momentul să renunțe la rușine și la nevoia de a se conforma unor standarde impuse.

Artista a explicat că, timp de doi ani, a ales conștient să renunțe la diete stricte și la rutina sportivă, tocmai pentru a se elibera de presiunea pe care o resimțea constant. În loc să se concentreze pe reguli și restricții, a preferat să își acorde libertatea de a face ce simte, fără vinovăție.

Sursa foto: Instagram

Acum, Oana Radu se află într-o perioadă de transformare personală, în care îmbină terapia, sportul și schimbările alimentare, nu din dorința de a impresiona, ci pentru a se simți mai bine cu ea însăși.

„M-am gândit mult dacă să fac acest video. Așa arăt eu în acest moment al vieții mele. Uitați-vă la mine! Asta sunt. N-am venit aici să mă plâng sau să vă spun că am făcut vreun efort, ci să vă spun că este pentru prima oară în viața mea când îmi asum că așa arăt. M-am simțit foarte bine, până acum, în pielea mea, dar de când am început sala și dieta, am zis că de ce să mă ascund? Eu nu o să pot să îmi pun viața pe pauză până când slăbesc și nu e normal să facem lucrul ăsta. Nici nu pot să mă ascund, pentru că vreau să îmi asum că asta am vrut să fac și asta sunt. În momentul de față, fac terapie, mă vindec și nu mai vreau să îmi fac mie lucrul ăsta: îngrășat-slăbit, îngrășat-slăbit și așa mai departe. Nu vreau să îmi mai ascund corpul’, a povestit Oana Radu fanilor în mediul online,

CITEȘTE ȘI: Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm!

Dieta prin care Luminița Anghel a reușit să slăbească 30 de kilograme. La ce alimente a renunțat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin…
Alimentele care sunt la fel de periculoase ca țigările. Cercetătorii trag semnalul de alarmă
Știri
Alimentele care sunt la fel de periculoase ca țigările. Cercetătorii trag semnalul de alarmă
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu...
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic
Gandul.ro
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după...
Parteneri
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Digi 24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe...
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
Digi24
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru...
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic
Gandul.ro
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
Alimentele care sunt la fel de periculoase ca țigările. Cercetătorii trag semnalul de alarmă
Alimentele care sunt la fel de periculoase ca țigările. Cercetătorii trag semnalul de alarmă
De la 309 lei la factură de coșmar. Cât a ajuns gazul într-un apartament din București
De la 309 lei la factură de coșmar. Cât a ajuns gazul într-un apartament din București
Zodiile care scapă de toate greutățile, de pe 4 februarie. Astrele aduc schimbări importante
Zodiile care scapă de toate greutățile, de pe 4 februarie. Astrele aduc schimbări importante
Mama Geta rupe tăcerea, după ani de suferință! Drama care a marcat-o profund: “Vreau să scriu ...
Mama Geta rupe tăcerea, după ani de suferință! Drama care a marcat-o profund: “Vreau să scriu o carte cu povestea vieții mele”
Cum a păcălit un fals prinț moștenitor al Dubaiului o femeie de afaceri din România cu 2,5 milioane ...
Cum a păcălit un fals prinț moștenitor al Dubaiului o femeie de afaceri din România cu 2,5 milioane de dolari. A durat doi ani
Vezi toate știrile
×