Câți ani trebuie să ai munciți pentru pensie în 2026. Stagiul minim de cotizare explicat

Pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă în anul 2026, românii trebuie să respecte anumite condiții legate de perioada de muncă și contribuțiile plătite la sistemul public. Una dintre cele mai importante cerințe este stagiul minim de cotizare, adică numărul minim de ani în care o persoană trebuie să fi lucrat legal și să fi contribuit la bugetul asigurărilor sociale.

Conform legislației valabile pentru 2026, orice persoană, indiferent dacă este femeie sau bărbat, trebuie să aibă cel puțin 15 ani de contribuții pentru a putea solicita pensia standard. Acest prag reprezintă limita minimă legală fără de care dreptul la pensie nu poate fi acordat. Fără îndeplinirea acestei condiții, solicitantul nu poate primi pensia contributivă pentru limită de vârstă.

Pe lângă stagiul minim, există și stagiul complet de cotizare, care este mult mai ridicat și influențează direct valoarea pensiei. În funcție de anul nașterii și de categoria profesională, acesta depășește în general 33 de ani. Cu cât perioada de contribuție este mai lungă, cu atât pensia va fi mai mare.

Ce pensie vei avea cu doar 15 ani de muncă

Persoanele care au doar 15 ani de muncă vor primi o pensie calculată strict pe baza contribuțiilor realizate, care de regulă este una redusă. În multe cazuri, suma rezultată este sub pragul minim, însă statul intervine prin acordarea pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei.

Cei care nu ating pragul de 15 ani nu pot primi pensia obișnuită, dar pot avea acces, în anumite situații, la indemnizații sociale sau alte forme de sprijin. În schimb, pentru pensionarea anticipată, condițiile sunt mai stricte: este necesar stagiul complet de cotizare și, de multe ori, chiar mai mult decât atât.

