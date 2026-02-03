Acasă » Știri » Mama unei celebre prezentatoare TV, dată dispărută! Ireal ce s-a găsit în casa ei: ”Rugați-vă alături de noi!”

De: Andreea Stăncescu 03/02/2026 | 21:13
Un caz dramatic zguduie lumea televiziunii din Statele Unite, după ce mama uneia dintre cele mai cunoscute prezentatoare a dispărut în condiții suspecte. Savannah Guthrie trece prin momente extrem de dificile și aștraptă vești despre mama sa, Nancy, care nu mai poate fi contactată de câteva zile.

Femeia ar fi participat la o cină în weekend, iar după ce s-a întors acasă, nu a mai fost văzută de nimeni. Ultima persoană care a vorbit cu ea a fost una dintre fiicele sale, însă de atunci telefonul ei este închis, iar familia nu a mai primit niciun semn de viață. Îngrijorarea a crescut rapid, iar autoritățile au fost alertate.

Ancheta a scos la iveală detalii tulburătoare. În locuința lui Nancy au fost descoperite urme care sugerează o posibilă intrare prin forță, iar poliția ia în calcul scenariul unei răpiri sau al unei sechestrări. Camerele de supraveghere din zonă sunt analizate, însă până în acest moment nu a fost identificat niciun suspect și nu s-au făcut rețineri.

Sursa foto: IInstagram/Savannah Guthrie

Ce mesaj a transmis Savannah Guthrie

Savannah Guthrie a transmis un mesaj emoționant, prin care le-a cerut oamenilor să se alăture familiei sale în rugăciune și speranță. Prezentatoarea se agață de credință și de sprijinul publicului, încercând să rămână optimistă, în ciuda informațiilor îngrijorătoare.

”Credem în rugăciune. Credem în voci ridicate în cor, în dragoste, în speranță. Credem în bunătate. Credem în umanitate. Mai presus de toate, credem în El. Vă mulțumim că v-ați alăturat rugăciunilor noastre pentru mama noastră iubită, draga noastră Nancy, o femeie cu convingeri profunde. Rugați-vă alături de noi și credeți împreună cu noi că divinitatea o va ajuta în acest chiar moment”, a declarat Savannah Guthrie.

Autoritățile din Arizona tratează cazul cu maximă seriozitate și nu exclud posibilitatea comiterii unei infracțiuni grave. Oficialii susțin că există indicii clare că Nancy Guthrie a fost luată din propria locuință împotriva voinței sale. Căutările continuă, iar familia speră că femeia va fi găsită în viață, în timp ce anchetatorii încearcă să refacă ultimele ore înainte de dispariție.

