Blestemul MasterChef și Chefi la cuțite: 11 concurenți au murit în ultimii ani

Un număr impresionant de foști concurenți ai emisiunilor „Chefi la cuțite” și „MasterChef”, difuzate de Antena 1 și PRO TV, au dispărut prematur în ultimii ani.

Printre aceștia se numără stomatologul Iulian Juncănaru, artistul Nosfe, fostul viceprimar Vasile Rusu, bucătarul italian Lino Bucci, chef Liviu Chiorpec, maestrul gastronom Gheorghe Vătafu, judecătorul Gabriel Apostol, carismaticul Ramon Chicireanu, chef Sissoko Sidia și Marian Cocoș.

Blestemul MasterChef și Chefi la cuțite

La această listă se adaugă și Tal Berkovich, fostă concurentă în sezonul 2025 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Aceasta a murit într-un accident rutier, vestea fiind făcută publică de prietena ei, Alina Pușcău, alături de care participase în competiția culinară.

O altă pierdere recentă este cea a lui Marian Cocoș, concurent în sezonul 2 al show-ului „Chefi la cuțite”, difuzat în 2016. Acesta a murit la vârsta de 59 de ani. Familia a transmis un mesaj emoționant și a anunțat că înmormântarea va avea loc pe 15 februarie, la Cimitirul Sfântul Nicolae, situat în apropierea cimitirului Străulești II. Marian Cocoș a fost antrenor de box și a practicat sporturile de contact timp de mulți ani.

O dispariție care a impresionat profund comunitatea medicală și publicul emisiunii este cea a stomatologului Iulian Juncănaru, decedat la doar 39 de ani. Colegii săi au transmis un mesaj în care au precizat:

„Am încercat să amânăm pe cât posibil publicarea acestui mesaj, pentru că echipa noastră a fost puternic zguduită de vestea tristă. Date fiind circumstanțele, a trebuit să ne luăm rămas bun prematur de la unul dintre colegii noștri, doctorul Iulian Juncănaru”.

Medicul participase în sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, în 2020, unde i-a impresionat pe jurați atât prin preparatul său, cât și prin povestea personală:

„Tatăl meu a fost salvator într-o mină din nordul Moldovei. Din păcate el a decedat, el intra în mine în momentul în care se surpau pereții și el intervenea. Eu singur am plecat de acasă să mă înscriu la facultate, vindeam cosmetice în liceu. Părinții mi-au zis că sunt pensionari și că nu mă pot ține în școală, în facultate. Așa că vara mergeam să muncesc la frații mei, în străinătate, să strâng bani pentru facultate”.

Judecătorul Gabriel Apostol, cunoscut pentru participarea sa la „MasterChef” în 2014, a murit la 45 de ani, în urma unui incident grav în care, potrivit presei locale, și-ar fi injectat benzină în vene. Medicii au încercat să îl transfere la București, însă acesta a decedat pe drum.

Rapperul Nosfe, pe numele real Vlad Darius Crețan, a murit la 37 de ani, în urma unui infarct. Artistul participase la „Chefi la cuțite” alături de soția sa, Mădălina Crețan, iar vestea morții sale a fost anunțată de trupa Șatra Benz.

În mai 2022 a încetat din viață și Lino Bucci, bucătar italian stabilit în Craiova, cunoscut pentru participarea sa în sezonul special dedicat familiilor, în 2019. Fiica sa, Mayla Annalisa Bucci, a făcut public anunțul trist.

11 concurenți au murit în ultimii ani

Vasile Rusu, fost viceprimar al comunei Broșteni și concurent în 2018 la „Chefi la cuțite”, a murit în aprilie 2020, după ce a fost infectat cu coronavirus. Avea 54 de ani și era cunoscut pentru asemănarea sa cu actorul Romică Țociu.

Ramon Chicireanu, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai „MasterChef”, a murit în martie 2020, la 37 de ani, răpus de cancer limfatic. Familia a transmis un mesaj emoționant:

„Drum bun Ramon, ne vor lipsi zâmbetul şi energia ta! Ne vor lipsi optimismul şi carisma ta! Ne vei lipsi enorm! Ne-ai oferit o foarte frumoasă lecţie de viaţă – ai luptat cu îndârjire şi noi am crezut în tine! Ştiam că doar tu poţi învinge moartea, ştiam că doar tu poţi trece peste o asemenea provocare! Te iubim şi îţi suntem recunoscãtori – ai trecut frumos prin viaţã şi ne-ai atins pe toţi cu sensibilitatea ta!! Drum bun Ramon!”.

Chef Liviu Chiorpec, cunoscut pentru aparițiile sale la „Chefi la cuțite”, a murit în noiembrie 2021, după o luptă cu cancerul. Chef Cătălin Scărlătescu a transmis atunci: „Drum bun, prieten drag. Dumnezeu să te odihnească”.

Sissoko Sidia, concurent în primul sezon al „MasterChef”, a murit în octombrie 2021, după ce a fost diagnosticat cu Covid. A fost găsit fără viață în locuința sa din București.

Gheorghe Vătafu, unul dintre cei mai respectați maeștri ai gastronomiei românești, a murit în august 2022, la 82 de ani. Apariția sa în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost un moment memorabil, jurații ridicându-se în picioare pentru a-l aplauda.

CITEŞTE ŞI: Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit”

Cine este Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Drama prin care a trecut în timpul competiției de la Pro TV