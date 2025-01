Gestul făcut de Mădălina Crețan, fosta soția a lui Nosfe, în memoria regretatului rapper de la Șatra BENZ: ”I-a plăcut atât de mult încât îl tatuase!”

Mădălina Crețan și fetița lor îi duc dorul lui Nosfe, rapperul de la Șatra BENZ, care a decedat în urma unui infarct la doar 37 de ani. După ce regretatul ei soț s-a stins din viață, bruneta a rămas să o crească singură pe fiica lor, Iris, care recent a împlinit nouă ani. Așadar, ultimii trei ani au fost extrem de dificili pentru bruneta care a încercat din răsputeri să suplinească ambele roluri, de mamă, și de tată. Iar, printre atribuțiile pe care le are se numără și cel de stâlp financiar al casei. Mădălina Crețan și-a găsit însă puterea de a merge mai departe și a găsit soluția optimă cu care speră să dea lovitura în 2025. CANCAN.RO a aflat totul, în exclusivitate, chiar de la soția artistului.

Viața nu a fost deloc roz cu Mădălina Crețan, văduva rapperului Nosfe de la Șatra BENZ. După ce artistul s-a stins fulgerător din viață în urmă cu doi ani, soția lui a fost nevoită să ia viața de la capăt. Rămasă singură cu un copil de nouă ani care, așa cum este normal, are o mulțime de nevoi, dorințe și vise, Mădălina s-a văzut nevoită ca pe lângă rolul de mamă, să suplinească și rolul de tată. Iar, printre atribuțiile pe care le are se numără și cel de stâlp financiar al casei. Dacă majoritatea veniturilor familiei proveneau din drepturile de autor ale melodiilor artistului și a concertelor pe care le susținea cu trupa sa, acum soția lui s-a văzut nevoită să ia taurul de coarne.

Mădălina, soția lui Nosfe, are planuri mari pentru 2025!

Soția rapperului a vorbit despre planurile sale pentru 2025. Bruneta a deschis o afacere cu care speră să dea lovitura: „Anul ce a trecut am muncit atât de mult, în atât de multe direcții și mie îmi place să spun că în 2024 am plantat multe semințe, iar în 2025 îmi doresc să adun roadele semințelor plantate. Când spun semințe mă refer la podcast, dar și la magazinul de articole vestimentare pe care l-am pornit în decembrie. Afacerea are o semnificație foarte puternică” , ne spune Mădălina.

Bruneta, gest emoționant în memoria soțului: „I-a plăcut atât de mult încât îl tatuase”

Soția lui Nosfe ne-a povestit că a deschis de curând un magazin de articole personalizate în care a imprimat cele mai importante versuri scrise de Nosfe sau tatuaje pe care regretatul său soț le avea. Totul a pornit de la un desen realizat de fiica lor pe care rapperul și-l tatuase. De aici, a pornit ideea de a deschide o afacere de comercializare a unor tricouri, șepci și hanorace atât cu versuri celebre de-ale artistului, cât și cu pseudonimul pe care Mădălina îl folosește în online.

”Am trasferat „Soție de artist” în soție, soț, iubit, iubită, părinte de orice. „Soție de campion”, „părinte de gimnast” și tot așa. Am ales ca design două desene făcute de Iris pentru Darius și pentru mine. Inițial, alesesem doar desenul făcut pentru el, căci doar a zis că îl iubea atât de mult, sau un pic mai mult pe el, în care este mesajul „Tati, să știi că pentru mine ești un erou!”. Era scris pe o coală A4 și cu niște inimioare desenate, iar lui i-a plăcut atât de mult mesajul încât și l-a tatuat. Avea tatuat pe piele fix scrisul ei”, a povestit soția regretatului Nosfe pentru CANCAN.RO.

Mădălina Crețan vrea să dea mai departe bucuria pe care Nosfe a simțit-o în momentul în care a văzut surprinza făcută de fiica lor. Își amintește perfect momentul care i-a creat un val de emoții, atât ei, cât și soțului.

„M-am hotărât să fac tricoul acesta pentru că voiam să le ofer tuturor părinților bucuria aceasta, să primească de la copiii lor, un tricou pe care să scrie „Tati pentru mine ești un erou” sau „Mami, pentru mine ești o eroină” , a spus bruneta.

