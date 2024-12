Interviu emoționant cu Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, rapperul care s-a stins subit la 37 de ani: Revelionul de unde a început totul! ”Atunci ne-am cunoscut, atunci s-a născut Iris!”

Anul 2025 se apropie cu pași repezi și dacă pentru unii dintre noi este un motiv de bucurie, pentru soția lui Nosfe reprezintă al treilea Revelion petrecut fără tatăl fiicei ei. Mădălina Crețan și fetița lor duc un dor enorm de rapperul de la Șatra BENZ care s-a stins din viață în urma unui infarct la doar 37 de ani. Mădălina și-a deschis sufletul într-un inteviu exclusiv CANCAN.RO și a rememorat cele mai frumoase amintiri cu soțul ei, ne-a povestit cum au decis ei fix în noaptea dintre ani să formeze un cuplu, dar și cum petrece ea acum, fără el. Va fi primul an după decesul rapperului în care Mădălina va face o schimbare și va merge la un restaurant pentru a celebra trecerea dintre ani. Bruneta ne arată și tatuajul făcut în memoria rapperului, dar ne spune și dacă se întrevede la orizont o dorință de a-și reface viața.

Mădălina Crețan este soție de artist, dar și mama unei fetițe în vârstă de nouă ani pe care o crește cât se poate de frumos. Așa cum știm, bloggerița și-a pierdut soțul în urma unui infarct miocardic pe care cântărețul l-a suferit la vârsta de 37 de ani. De atunci, viața ei și a fiicei sale este complet schimbată, iar bruneta a fost nevoită să se mobilizeze pentru a trece peste perioada grea. Cu toate acestea, sărbătorile sunt foarte dificile și emoționante pentru ea. Mădălina a vorbit despre cea mai frumoasă perioadă petrecută cu soțul ei, despre gestul de iubire făcut în memoria lui Nosfe, dar ne-a povestit și cum un Revelion i-a adus împreună și de atunci au format o familie.

Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, interviu emoționant: „Decembrie era luna noastră! Atunci ne-am cunoscut, atunci s-a născut Iris”

CANCAN.RO: Mădălina, apreciez că stai de fiecare dată de vorbă cu noi. Și, așa cum de Crăciun am gătit o rețetă împreună, iată că vine Anul Nou și este deja al treilea Revelion fără Darius. Cum este pentru tine?

Mădălina Crețan: Uite, acum vreo două săptămâni m-a întrebat dacă sunt bucuroasă dacă vine Crăciunul. Și am întrebat-o și eu pe ea dacă este bucuroasă, și mi-a zis că Da, dar doar 99%. Ar fi fost 100% dacă era și tati. I-am zis că o înțeleg, că la fel simt și eu. Și atunci această discuție definește foarte bine majoritatea acțiunilor și activităților noastre, indiferent că sunt bune sau nu. Bucuria noastră o să fie întotdeauna la 99%, indiferent de ce s-ar întâmpla, nu va mai fi 100%. Eu am primit recent un premiu pentru podcast, și mă gândeam că sunt bucuroasă, dar în mintea mea se derula pe repeat discuția pe care noi doi am fi purtat-o în urma acestui premiu, felul în care el m-ar fi încurajat, ar fi fost mândru de mine și cumva lipsește și o să lipsească mereu prezența lui, cuvintele lui, tot.

CANCAN.RO: Felicitări, în primul rând pentru acest premiu. Știu că nu este singurul proiect pe care îl ai. Știu că duci mai departe și proiectele lui, tocmai pentru a-i păstra întotdeauna vie amintirea. Îmi dau seama cât de important este pentru tine și pentru sufletul tău, în perioada de terapie.

Mădălina Crețan: Am făcut patru luni și jumătate de terapie. Eu sunt de părere că dacă terapia nu te vindecă într-un timp relativ scurt, nu are rost să continui. Nu poți să faci 20 de ani terapie.

CANCAN.RO: Cum ai reușit, dacă nu prin terapie, să te mobilizezi, să-ți continui proiectele, să o crești pe Iris fără o prezență paternă?

Mădălina Crețan: Nu pot să spun că este o plimbare prin parc, sunt momente în care obosesc foarte tare. Pe mine terapia m-a ajutat să vindec punctual trauma care s-a născut în momentul acela. După aia, am început să fac terapie holistică. M-am dus în direcția de meditație, budism pentru liniștea sufletului meu. Am și acum momente în care simt că mi se instalează atacuri de panică pentru că sunt o mamă care are un copil, e mic, o să aibă nevoie de școli, educație și diverse lucruri. Viața nu este ceva liniar și sigur, așa că mai am momente când mă panichez că nu o să le fac pe toate. Și atunci, da, pentru situațiile de genul acesta m-am dus pe zona de meditație, ca să pot să le echilibrez.

CANCAN.RO:Ești o femeie puternică, dar până și pe cel mai puternic om îl doboară ceva la un moment dat, și bănuiesc că perioada aceasta a sărbătorilor, iată vine Anul Nou, este mai dificilă. Cum a fost în primul an fără el, cum a fost în al doilea și cum este acum?

Mădălina Crețan: În primul an nu am înțeles nimic, era într-o stare de șoc. M-am lăsat îngrijită și iubită de oamenii din jur, de mama, verisșorii mei, mătușile mele, și atunci sărbătorile de iarnă din 2022 le-am făcut unde au vrut ei, eram și eu pe acolo. Evident, cu suișuri și coborâșuri. Stând la masă cu familia mea, am avut și momente în care am râs și am glumit, în momentul în care a venit 12 noaptea și a început să se îmbrățișeze toată lumea, m-am dus în baie și m-am umflat de plâns. Anul trecut, nu mai eram amorțită, dar știam că vin sărbăorile. În plus, decembrie era luna noastră preferată, Iris e născută în decembrie, este Crăciunul, Revelionul, relația noastră a început în decembrie, m-am sufocat de muncă ca să nu am timp să stau în durerea mea, în sufletul și în capul meu.

Ce spune Mădălina Crețan despre o nouă relație: „Mi-au spus că Nosfe o să-mi trimită un bărbat la un moment dat”

Mădălina Crețan: Anul acesta este primul an după patru sau cinci ani, în care nu mai facem Revelionul într-un mediu restrâns familial, și o să-l facem tot cu familia, dar vor mai veni prieteni din Spania, cu alți prieteni din București și o să mergem la un restaurant intim.

CANCAN.RO: Cred că ajută mult să petreci alături de cei dragi, dar nu într-un loc familiar unde petreceai cu Darius sărbătorile.

Mădălina Crețan: Îmi amintesc de Darius și dacă plec pe lună. Sunt niște persoane în viața mea care mă întrebau cum pot să mai rămân în casa aceea. Nu șitu, cred că depinde de fiecare cum își gestionează suferința, dar după ce că viața mea nu mai era într-un echilibru, mai plecam și din casa în care era a mea și o știam, o cunoșteam, ca să fug de o suferință pe care oricum o luam cu mine, doar schimbam niște pereți.

CANCAN.RO: Îți amintești un Revelion frumos pe care l-ai petrecut cu el, cel mai de suflet?

Mădălina Crețan: Relația noastră a început foarte aproape de Crăciun, pe 21 decembrie. El era atunci într-un tur de concerte cu Shift de Revelion. La 2-3 dimineața s-a întors în București, acela a fost primul nostru Revelion petrecut împreună. Eram cu prietenii, dar îmi amintesc emoția și bucuria cu care îl așteptam să vină că pe mine nu mă mai interesa nici de petrecere, nici de prieteni, voiam doar să fim singuri.

CANCAN.RO: Voi vorbeați atunci de ceva timp?

Mădălina Crețan: Noi am fost colegi de muncă și ne știam foarte bine de undeva de la sfârșitul lui august. Am început să vorbim prin noiembrie, apoi spre sfârșitul lunii decembrie au devenit mai serioase.

CANCAN.RO: Au existat și Revelioane în care el a fost plecat la concerte?

Mădălina Crețan: A fost unul singur, dar am fost plecați împreună.

CANCAN.RO: Deci alegea să petreacă cu familia, să-și amâne concerte sau spectacole? Sau așa se întâmpla?

Mădălina Crețan: Nu, nu își amâna. Pentru el muzica, cântatul pe scenă, mersul la studio au fost uneori, un pic mai importante decât noi. Nu ne dădea la o parte, dar își dorea de la noi să înțelegem că trebuie să fie la studio. Am avut momente în care m-am supărat pe el, dar pentru că îmi doream să stau cu el, să fim împreună, nu că stă atât de mult în studio.Am înțeles din primele noastre momente petrecute împreună cât de importantă era pentru el muzica și cariera lui. Uite, spre exemplu, când a murit tatăl meu, în perioada în care au fost funeraliile el avea un concert cu trupa. M-a întrebat ce să facă și l-am susținut și l-am încurajat să meargă la concert, să urce pe scenă și să cânte.

CANCAN.RO: Ești cu adevărat ce se poate numi soție de artist, până la urmă asta face o soție adevărată, își încurajează partenerul să facă ce îi place. Mă uitam la tatuajul de pe mâna ta. Când ți l-ai făcut?

Mădălina Crețan: Imaginea asta este una pe care am reușit să o văd în meditațiile mele. Darius era zodia berbec, este zodie de foc, iar în anumite culturi pasărea Pheonix este asociată zodiei berbec, asta o dată. În al doilea rând, pasărea Pheonix renaște din cenușă și simt că îl reprezintă și pe el, și pe mine. Și ținând cont de faptul că mi-a venit și în meditații, aici sunt toate fazele lunii. Noi suntem ca sarea și piperul, ca soarele și luna, colorăm cerul.

CANCAN.RO: Ai spus câteva versuri din melodia lui, Condimente. Mai fredonezi piesele lui?

Mădălina Crețan: Încontinuu, și Iris face la fel. Ea lucrează la o coregrafie pentru gimnastică și am stat să căutăm în melodiile lui, să își facă coregrafia pe o piesă de-ale lui. Ascultăm muzica lui foarte des pentru că ne place să-i auzim vocea, sunt piese care ne plac si acum.

CANCAN.RO: Te întreb pentru că ești tânără, frumoasă și ai un copil minunat, și știu cât de mult l-ai iubit pe Darius, dar nu am cum să nu-mi pun întrebarea asta. Dar, dacă se va ivi ocazia, ești dispus să îți refaci viața sentimentală?

Mădălina Crețan: Este o întrebare la care nu pot să răspund încă 100%. Sunt conștientă logic de sănătatea mea fizică, mintală. Sunt conștientă de lipsa figurii paterne din viața lui Iris, sunt conștientă psihic de toate acestea, dar emoțional nu știu dacă sunt pregătită să mă deschid în direcția asta. Eu cred în destin și cred foarte mult că atunci când trebuie să se întâmple ceva, se întâmplă. Sunt persoane care au trecut prin asta și mi-au spus că o să-mi trimită Darius un bărbat la un moment dat, dar eu las lucrurile să decurgă natural.

