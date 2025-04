O româncă din Germania e ”fiartă” pe celebrul manelist. Și-a tatuat chipul lui Dani Mocanu pe picior. Mesajul haios

Cerința unei cliente l-a lăsat cu gura căscată pe un cunoscut artist tatuator. Tânăra l-a sunat și i-a spus că ar vrea un tatuaj cu Dani Mocanu. Inițial, acesta a crezut că la mijloc este vorba de o farsă, pusă la cale de colegii săi. În spirit de glumă, i-a propus fetei să vină a doua zi la studio pentru a-i face tatuajul. Nu mică i-a fost mirarea când tânăra s-a prezentat la programare. Odată ce a înțeles că treaba este serioasă, artistul tatuator supranumit ”Picasso” s-a apucat de treabă, iar rezultatul l-a impresionat până și pe celebrul manelist. CANCAN.RO are toate detaliile.

Petrică Pălăngean, alias Picasso, este un artist tatuator apreciat în special pentru talentul de ”portretist” pe piele. Tânărul bucureștean colaborează și cu un salon de tatuaje din Germania. În timp ce se afla la Munchen, acesta a fost sunat de o femeie care i-a spus că își dorește un tatuaj cu Dani Mocanu. Picasso s-a gândit că este vorba despre o farsă orchestrată de colegii săi.

”Eram în drum spre salon când m-a sunat o româncă și mi-a zis că vrea un tatuaj cu Dani Mocanu. Am crezut că este o glumă făcută de colegii mei. M-am gândit că cine ar vrea un tatuaj cu Dani Mocanu? I-am spus, totuși, să vină a doua zi la salon, să căutăm o poză cu el și să stăm de vorbă”, a povestit, pentru CANCAN.RO , Picasso.

Spre surprinderea artistului tatuator, a doua zi, tânăra s-a prezentat la programare, ferm hotărâtă să-și facă un tatuaj cu portretul manelistului. Ea și-a exprimat din start preferința pentru o fotografie anume a lui Dani Mocanu.

”Avea între 20 și 25 de ani. Mi-a arătat o poză cu el și am întrebat-o «Vrei doar portretul sau punem și un text?». Mi-a spus că nu are idee ce text să pună și i-am sugerat să exprime ceva ce simte pentru el. Atunci mi-a spus să scriu «My King»”. Am întrebat-o dacă vrea să îi fac tatuajul pe umăr și mi-a spus că nu vrea să fie la vedere, așa că i l-am făcut pe picior”, a mai spus Picasso.