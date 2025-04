Un bărbat de 36 de ani i-a făcut o „dedicație” pe viață Deliei! „Prima dată am crezut că așa o cheamă pe soția lui…”

Fascinat de frumusețea Deliei, un român și-a adăugat la ”colecția” de 22 de tatuaje unul cu chipul artistei. Tatuajul a fost realizat în Germania, unde bărbatul trăiește de 20 de ani. Cântăreața nu este, însă, singura vedetă al cărei portret și l-a imortalizat pe piele. În urmă cu ceva timp, Ionuț și-a făcut un tatuaj cu Leonardo DiCaprio și altul cu Brad Pitt. CANCAN.RO are toate detaliile.

Ionuț, șofer pe motostivuitor în Germania, a avut încă din adolescență o pasiune pentru tatuaje. Primul tatuaj și l-a făcut la vârsta de 15 ani. Au mai urmat și altele, iar, până de curând, avea 22 de tatuaje. Chiar în perioada sărbătorilor pascale, românul și-a adăugat la această adevărată colecție de tatuaje unul cu totul special, la care visa de mult timp. Bărbatul de 36 de ani și-a tatuat pe spate chipul Deliei.

Tatuajul a fost făcut de Picasso, un artist tatuator din București, care lucrează și în Germania.

”Când mi-a spus că vrea să i-o fac pe Delia, prima dată am crezut că așa o cheamă pe soția sau pe prietena lui. Apoi, când a zis Matache, l-am întrebat «Te referi la vedeta noastră?», ne-a povestit Petrică Pălăngean, alias Picasso.

Odată ce s-a lămurit că este vorba despre cântăreața Delia, artistul tatuator i-a propus clientului său să-i facă un anumit portret al vedetei. Acesta a insistat, însă, asupra unei fotografii anume, care îi plăcea în mod deosebit.

Tatuajul a fost executat pe parcursul unei ședințe care a durat în jur de 7 ore, iar, la final, clientul s-a declarat încântat de rezultat. Entuziasmul său a fost împărtășit și de prietenii săi, cărora le-a arătat tatuajul.

”Delia este frumoasă, de aceea am ales ca tatuaj o poză cu ea. Sincer, nu sunt fan, nu o urmăresc așa mult, dar ascult ceva muzică de-a ei. Am văzut la ea pe Facebook acea poză și am zis că ar arăta bine ca tatuaj. Prietenilor mei le-a plăcut mult tatuajul», a spus, pentru CANCAN.RO, Ionuț.