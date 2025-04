Câți lei a plătit Mihai Teodoru pentru o porție de ficăței la tigaie, în restaurantul lui Florin Călinescu din București

Vloggerul Mihai Teodoru continuă seria ”inspecțiilor” prin restaurantele vedetelor din București. Recent, acesta a ajuns și în taverna lui Florin Călinescu, acolo unde a avut parte de o masă câmpenească. Cât l-a costă, de fapt, o porție de ficăței la tigaie cu garnitură și un mușchi de vită cu salată de roșii?

Mihai Teodoru a mâncat la taverna pe care Florin Călinescu o deține în zona parcului Tineretului din București. Vloggerul a dezvăluit cât l-au costat două feluri de mâncare în restaurantul fostului jurat de la Românii au Talent.

”Continuăm astăzi consacratul vlog și seria cu restaurantele vedetelor. Astăzi am selecționat câteva locuri unde nu am fost până acum. Mergem la restaurantul lui Florin Călinescu. Se numește Taverna la Călinescu. Are foarte multe lucruri în meniu. O să ne luăm ceva autentic românesc sau o mâncare ca la mama acasă”, a spus Matei Teodoru.

Cât costă o porție de ficăței la tigaie în restaurantul lui Florin Călinescu

Matei Teodoru a comandat un mușchi de vită cu salată de roșii și extra brânză telemea, o porție de ficăței la tigaie cu mămăligă cu brânză și smântână și o apă plat de 750 ml. De la comandă până la sosirea preparatelor a durat 20 de minute.

”Am comandat un mușchi de vită cu o salată de roșii cu brânză. Mă gândesc acum că am riscat un pic, că ar fi trebuit să aleg ceva mai sigur și mai autentic. Îmi e să nu fie tare mușchiul de vită. Am zis să mi-l facă mediu.

Nu mă dă pe spate. E cam tare, mușchi de vită românesc, dar nu aveam pretenții. Îl voi mânca până la capăt pentru că îmi e prea foame. Mărarul nu avea ce să caute aici, cartofii sunt normali. Concluzia: mâncarea a ajuns în 20 de minute, am uitat să menționez.

Nota finală la ce am mâncat este 7.95. Nu vreau să fiu rău, pentru că mușchiul de vită nu a fost rău, nu a fost pe gustul meu, poate aveam eu pretenții mai mari. Pentru prețul d 69 de lei și gramajul pe care l-am primit – porțiile foarte mari, aici primește un mare plus – aș spune că e decent.”, spune Matei Teodoru pe pagina sa de You Tube.

În total, Mihai Teodoru a plătit o notă de plată d 190 de lei pentru două feluri de mâncare, două garnituri, o salată și o apă plată. Iată care sunt prețurile în restaurantul lui Florin Călinescu din București:

Apă (750 ml) – 19 lei

Ficat tigaie – 38 de lei

Muchi de vită – 69 de lei

Cartofi boierești – 19 lei

Salată de roșii – 13 lei

Telemea – 7 lei

Mămăligă cu brânză și smântănă – 25 de lei

