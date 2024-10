Dovada clară că Mădălina Crețan nu l-a uitat pe Nosfe! Ce va face în memoria lui duminică, în cimitir? Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare! Fanii se pot implica de dragul amintirii regretatului artist. Durere fără margini pentru toți cei ce l-au iubit și apreciat!

Nosfe s-a stins din viață pe data de 16 octombrie 2022. Mădălina Crețan și-a găsit cu greu liniștea de când partenerul ei a murit. Decesul artistului a lăsat un gol imens în sufletele oamenilor care i-au fost alături de-a lungul anilor.

Au trecut aproape doi ani de la moartea lui, iar apropiații au decis să organizeze un eveniment în memoria lui. Colegii din trupa Șatra Benz au postat pe Instagram un mesaj prin intermediul căruia au transmis că la comemorarea artistului sunt așteptați toți cei ce își doresc să vină.

Fanii au fost încurajați să aducă o floare cu această ocazie, dar și să povestească despre el. Amintirea lui Nosfe va rămâne vie așa.

Cu toții știm că Mădălina Crețan a trecut prin momente de-a dreptul dureroase de când a murit Nosfe. Soția regretatului cântăreț a acceptat că și aceste sentimente grele fac parte din viață.

Mădălina Crețan și-a dat voie să sufere și să plângă de fiecare dată când a simțit nevoia să se elibereze. Soția lui Nosfe a rămas puternică pentru fetița pe care o au împreună.

„Nu mi-am revenit, m-am transformat, am învățat, am acceptat, am căzut, m-am ridicat, mi-am dat voie să simt, să plâng, să sufăr, să zâmbesc. Am evitat să îmi împovărez mintea și sufletul cu asemenea cuvinte ‘tragedie, moarte, final‘, etc. Am ales să sărbătoresc viața pe care am avut-o împreună plină numai de lucruri magice în detrimentul ‘tragediei‘. Am ales să nu port negru, să nu devin o victima ca energiile primite înapoi să nu fie de victimizare. Am ales să fiu aici pentru oamenii care încă sunt aici și au nevoie de mine prezentă și bine. Am ales să trăiesc demnă de iubirea pe care am primit-o de la Univers/Dumnezeu. Am ales să fiu femeia pe care soțul meu a iubit-o”, a transmis Mădălina Crețan, prin intermediul unui InstaStory.