Soția regretatului Nosfe, pași spre o nouă carieră! Mădălina Crețan vrea să calce pe urmele artistului: „mă gândesc serios să mă duc în zona asta”

Mădălina Crețan, soția regretatului Nosfe, a încheiat un an destul de greu. 2023 a fost pentru ea primul an în care a trebuit să se descurce fără soțul ei. A reușit să treacă peste toate cu brio și asta de dragul fetiței sale. Pentru 2024, bruneta are planuri mari și se gândește chiar să calce pe urmele soțului ei.

În urmă cu mai bine de una an, în data de 16 octombrie 2022, soțul Mădăline Creța s-a stins din viață. Nosfe a decedat subit la vârsta de 37 de ani, în curtea propriei case, în urma unui infarct. Însă, înainte să se stingă din viață, cântărețul a fost implicat în numeroase proiecte, unele dintre ele ieșind la iveală abia acum. Mădălina Crețan le privește pe toate cu nostalgie și chiar intenționează să urmeze exemplu soțului.

Mădălina Crețan, pași spre o nouă carieră

Recent, în cinematografele din țară a fost lansat un nou film, în regia lui Cătălin Saizescu. Printre actorii care au dat naștere personajelor comediei s-a numărat și Nosfe. Atunci când l-a văzut pe cel care i-a fost soț pe marile ecrane, inima Mădălinei Crețan s-a umplut de bucurie.

Bruneta s-a arătat, din nou, mândră de reușitele artistului și spune că ar vrea să îi calce pe urme. Puțin sunt cei care știu că Mădălina a mai jucat alături de Nosfe într-un alt film, iar acum se gândește să se implice serios în acest domeniu.

Mădălina Crețan intenționează să facă unele cursuri de actorie și să pășească în lumea artistică. Nu este străină de atenția camerelor de filmat, așa că bruneta crede că s-ar putea descurca destul de bine, mai ales după ce ia câteva lecții de actorie.

„Secretul vieții mele este că eu am și jucat într-un lungmetraj, în filmul Legații al lui Iura Luncașu, și da, mi-ar mai plăcea, dar sunt conștientă de faptul că totuși există niște artiști foarte talentați la noi în țară și atunci nu știu. Dar mă gândesc serios să iau niște cursuri de actorie și să mă duc un pic și în zona asta”, a declarat Mădălina Crețan, potrivit ego.ro.

Fiica lui Nosfe, performanță în gimnastică

Dacă Mădălina Crețan se gândește să îi calce pe urme lui Nosfe, fiica acesteia are alte planuri. Deși are veleități artistice, micuța Iris este interesată mai mult de lumea sportului. Aceasta este pasionată de gimnastică și la numai 8 ani a reușit să adune în palmares deja numeroase premii.

„Să știi că nu, nu plânge la comandă pentru că este ea oricum sensibilă și plânge oricum ar fi foarte des. Deci nu mai este nevoie să plângă și la comandă. Nu vrea. Ba chiar ea la gimnastică, atunci când performează, se cere să zâmbească în momentul în care e pe sol și ea este atât de concentrată la ce are de făcut încât nu reușim să o facem să zâmbească. Nu am probleme din astea cu ea. Principala ei dorință atunci când intră pe sol este să îi iasă exercițiul. Nu o interesează nici dacă ia premiu. Evident că, după ce a luat câteva premii, a avut un concurs în care nu a luat, a ieșit pe locul 4 și s-a umflat de plâns. Dar acolo, puțin. După a depășit momentul”, a spus Mădălina Crețan.

