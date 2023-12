Soția lui Nosfe, mesaj emoționant la final de 2023! Cum încheie Mădălina Crețan cel mai greu an din viața ei: „Pare că ai fost o viață”

Anul 2023 a fost unul greu pentru Mădălina Crețan, soția regretatului Nosfe. A fost primul an pe care aceasta l-a trăit integral fără cel alături de care credea că o să fie toată viața. Bruneta s-a redescoperit și a trebuit să fie tare de dragul fiicei sale și al familiei. Acum, la final de an, Mădălina Crațan a transmis un mesaj emoționant, dând o lecție importantă tuturor.

În urmă cu mai bine de una an, în data de 16 octombrie 2022, soțul Mădăline Creța s-a stins din viață. Nosfe a decedat subit la vârsta de 37 de ani, în curtea propriei case, în urma unui infarct. A lăsat în urmă o fiică și o soție îndoliată, însă Mădălina Crețan a demonstrat că este o femeie puternică.

Anul 2023 a fost cel mai greu an din viața Mădălinei Crețan. Aceasta a trebui să învețe să trăiască, din nou, și să se pună pe picioare după ce și-a pierdut soțul. A făcut-o cu brio, a reușit să treacă prin toate și a fost câte se poate de puternică, de dragul fiicei sale.

Acum, la final de an, aceasta a trecut în revistă toate lucrurile prin care a trecut și toate lecțiile pe care le-a învățat. A pierdut oameni dragi, a câștigat alții de partea ei și printre toate și-a găsit și puterea să zâmbească.

„2023. Măi 2023, pare că ai fost o viață, nu doar un an. M-ai făcut să plâng mult tare, cel mai des de tristețe și de dor, dar pe alocuri și de bucurie sau de emoții frumoase. Mi-ai arătat că încă mai pot să iubesc, nici eu nu știu cum și de unde mai scot, dar iubirea e acolo și îți mulțumesc pentru ea.

Ai înlăturat oameni despre care credeam că vor fi pentru totdeauna, ai adus oameni noi pe care simt că îi cunosc dintotdeauna. Ai readus suflete despre care mă întreb de ce am pierdut atât timp departe, am cunoscut suflete magice în oameni despre care am gândit altfel, am fost dezamăgită de oameni pe care credeam că ii cunosc, am muncit mult, am meditat, m-am rugat, m-am speriat, m-am calmat. Mi-ai luat, măi 2023, 12 kg pe care, sincer, poți să le păstrezi tu, nu le mai vreau”, a scris Mădălina Crețan, în mediul online.