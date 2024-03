Fosta soție a lui Nosfe, în formula de trei acasă! Cine are grijă de copila de 9 ani: ”Acum este cu fetița!”

S-a scurs un an și jumătate de la trecerea în neființă a trapperului NOSFE, dar pentru Mădălina Crețan pare că nefericitul eveniment s-ar fi petrecut extrem de recent. Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, bloggerița a vorbit cu solemnitate despre cum o crește pe fetița de nouă ani, ajutată de propria mamă. Cele trei locuiesc împreună, într-o formulă ce funcționează de minune, povestește fosta parteneră a fondatorului ȘATRA BENZ.

Apropo de grupul muzical din care NOSFE a făcut parte, Mădălina Crețan susține că ȘATRA BENZ nu se va destrăma niciodată, aceasta făcând tot posibilul să mențină formația unită.

Mădălina Crețan divulgă formula de trei în care trăiește după moartea soțului. Mama îi este un ajutor de nădejde în creșterea fetiței!

CANCAN.RO: Faci des piața?

Mădălina Crețan: Nu prea, merge mama.

CANCAN.RO: Este un ajutor de nădejde…

Mădălina Crețan: Foarte de nădejde. Acum este acasă cu fetița.

CANCAN.RO: Locuiți în această formulă de trei, acum?

Mădălina Crețan: Da, aceeași formulă, un pic diferită, dar tot de trei.

CANCAN.RO: Filmul acesta, „2020”, este despre pandemie. Credeați că scăpați?

Mădălina Crețan: Eram convinsă că o să scăpăm, a fost doar o perioadă. Partea proastă este că ne-am agitat prea tare.

CANCAN.RO: Copilul a avut atunci COVID?

Mădălina Crețan: N-am avut niciunul COVID, sau cel puțin nu cu simptome. Adică n-am fost afectați direct în niciun fel, e adevărat că ne-am și protejat destul de mult, dar suntem printre puținii norocoși care au scăpat.

Partenera lui NOSFE ține la proiectul de suflet al trapperului: „N-o să moară niciodată!”

CANCAN.RO: Când ne-am întâlnit ultima dată, eram tot la Băneasa, pentru evenimentul de lansare a filmului în care a jucat Nosfe. Care a fost feedback-ul ulterior?

Mădălina Crețan: Toți oamenii cu care am vorbit au apreciat extraordinar de mult filmul, nu aș ști să îți spun numere, pentru că nu am lucrat fix pe partea aceea. A fost foarte apreciat și de critici, știu că are recenzii foarte bune filmul. Dar nu știu să spun acum exact dacă a atins speranțele regizorului.

CANCAN.RO: V-ați mai întâlnit în vis, tu și Nosfe?

Mădălina Crețan: Da, dar nu prea îmi mai amintesc visele. Am o perioadă, în ultimul timp, nu reușesc să dorm corespunzător și atunci îmi uit visele.

CANCAN.RO: La ce lucrezi acum?

Mădălina Crețan: La nevoia de oameni, e principalul proiect în momentul de față, cumva e noul meu copil, ca să-l numesc așa. Încă mai e proiectul ȘATRA în derulare. ȘATRA n-o să moară niciodată, nu există, n-are cum.

