Nu renunță la doliu! CANCAN.RO are imaginile durerii: Mădălina Crețan, fosta soție a lui Nosfe, a pășit în negru în Noul An

Era vestea care îndolia un întreg showbiz: Nosfe a murit! Se întâmpla pe 16 octombrie 2022, când inima a încetat să mai bată. În urmă a rămas o soție îndurerată și cu multe întrebări care nu i-au dat liniște mult timp. A trecut mai bine de un an de atunci, iar Mădălina Crețan încă poartă doliu. CANCAN.RO a ”descoperit-o” la început de an, la o cafea cu o prietenă, în zona Băneasa. Îmbrăcată toată în negru. Avem imaginile, în exclusivitate.

Există viață și după Nosfe! Doar că durerea nu s-a dus. O spune, practic, Mădălina Crețan, femeia care nu se dezlipește de hainele negre, oriunde se duce. Chiar la început de an, fosta soție a celebrului artist trecut în neființă a ieșit la o cafea, cu o bună prietenă. Cele două au ales o cafenea din zona Băneasa, acolo unde au depănat amintiri.

Pe terasă s-au retras Mădălina și amica ei, acolo unde, cu ochelarii fumurii trași pe ochi, fosta soție a fondatorului trupei Șatra Benz a avut multe de povestit. După ce au terminat cafelele, s-au urcat în mașină și au plecat spre Balotești, acolo unde locuiește Mădălina. Amica i-a cerut să-i facă poze, așa că s-a conformat. Au ieșit câteva instantanee la volanul mașinii trasă la marginea șoselei, chiar în fața casei. După care, s-au retras în locuință, unde au continuat discuțiile începute în cafeneaua din Băneasa.

Mesajul emoționant al Mădălinei Crețan, în final de an 2023

Mădălina Crețan a învățat să trăiască fără Nosfe. A trebuit să se pună pe picioare, să fie puternică, să treacă peste toate greutățile. A făcut-o de dragul fiicei lor. Dar a fost un an greu, infernal. A transmis, în final de an 2023, un mesaj emoționant.

„2023. Măi 2023, pare că ai fost o viață, nu doar un an. M-ai făcut să plâng mult tare, cel mai des de tristețe și de dor, dar pe alocuri și de bucurie sau de emoții frumoase. Mi-ai arătat că încă mai pot să iubesc, nici eu nu știu cum și de unde mai scot, dar iubirea e acolo și îți mulțumesc pentru ea.

Ai înlăturat oameni despre care credeam că vor fi pentru totdeauna, ai adus oameni noi pe care simt că îi cunosc dintotdeauna. Ai readus suflete despre care mă întreb de ce am pierdut atât timp departe, am cunoscut suflete magice în oameni despre care am gândit altfel, am fost dezamăgită de oameni pe care credeam că ii cunosc, am muncit mult, am meditat, m-am rugat, m-am speriat, m-am calmat. Mi-ai luat, măi 2023, 12 kg pe care, sincer, poți să le păstrezi tu, nu le mai vreau”, a scris Mădălina Crețan, în mediul online (Vezi AICI tot mesajul emoționant).

