Dezvăluiri cutremurătoare făcute de soția lui Nosfe. Iris, fata cuplului, a simțit când tatăl ei a murit: „Ne-a părăsit!”

Mădălina Crețan a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare cu privire la premonițiile pe care fiica sa, Iris, le-a avut în momentul în care Nosfe a murit. Soția artistului nu s-a ferit să îi spună adevărul despre decesul prematur al tatălui său.

Dispariția lui Nosfe a fost o adevărată tragedie, atât pentru fanii săi, cât și pentru familie. Din păcate, cea care a suferit destul de mult a fost chiar micuța Iris, care are, în prezent, 7 ani. Lady Nosfe a vorbit pentru prima dată despre reacția fiicei sale și despre momentul în care i-a spus adevărul.

Iris, fiica lui Nosfe, a presimțit moartea tatălui său

Invitată recent în podcastul lui Mihai Morar, Mădălina Crețan a vorbit cu sinceritate despre moartea soțului ei. Printre subiectele abordate se numără motivul pentru care a ales să îi spună fiicei sale despre moartea artistului, dar și premoniția pe care a avut-o Iris.

„Iris oricum a simțit. În seara în care s-a întâmplat era acasă. Dimineața am dus-o la o prietenă de-ale ei și toată ziua aia, mi-a spus mămica fetei după, a zis că ea vrea să meargă acasă pentru că s-a întâmplat ceva cu tati. Ce aș fi putut să-i spun? Ne-a părăsit, a plecat cu altă femeie? Mi se pare că orice altă variantă pe care aș fi putut să i-o spun ar fi fost aberantă. Consider că am luat decizia cea mai bună de a-i spune acest lucru”, a declarat cu sinceritate Mădălina Crețan în podcast-ul lui Mihai Morar.

Motivul pentru care Mădălina Crețan refuză să își mintă fiica

Lady Nosfe recunoaște că urăște minciuna, motiv pentru care a făcut tot posibilul pentru a fi cât se poate de sinceră cu fiica sa. Mădălina a explicat că încă de când Iris era mică, atât ea, cât și soțul ei, au fost onești și i-au explicat, cât de bine au putut, anumite aspecte ale vieții. Tocmai din acest motiv, după moartea fondatorului Șatra BENZ, Iris a fost pusă la curent de către mama sa cu întreaga situație, chiar dacă a fost un moment dificil și dureros.

„Eu consider că pe fața pământului unul dintre cele mai urâte lucruri este minciuna de orice fel, chiar și atunci când o facem ca să protejăm. Noi pe Iris nu am mințit-o absolut niciodată de când e ea aici cu noi pe pământul ăsta. Chiar dacă am avut limitările vârstei de foarte multe ori, acolo unde nu am putut să îi spunem adevărul absolut, i-am spus o parte”, a explicat Lady Nosfe.