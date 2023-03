Soția lui Nosfe, noi dezvăluiri cutremurătoare după moartea artistului: „Am simțit o mână caldă pe umăr”

Moartea fulgerătoare a lui Nosfe a lăsat urme adânci în sufletele celor care îl iubesc. Soția artistului, Mădălina, nu și-a revenit, nici acum, după pierderea suferită. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” a povestit, în cadrul unui interviu recent, că îi simte prezența regretatului artist. Bruneta a primit „semne” de la tatăl fiicei sale.

Mădălina Crețan, soţia lui Nosfe, a vorbit despre „relația” pe care o are cu soțul său, dincolo de moarte. Tânăra văduvă a mărturisit că încă îi mai simte prezența rapper-ului, ba mai mult, recent, i-a simțit chiar mângâierea pe umăr.

„Relația dintre mine și Nosfe este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod.

De exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu. Și am știut că este a lui. Plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva”, a povestit Mădălina îndurerată.

În continuare, soția regretatului artist a dezvăluit că fiica lor întreabă permanent de tatăl ei. Mădălina a recunoscut că nu a găsit puterea necesară să îi spună copilei tot adevărul.

„Copilul întreabă de Nosfe, da, de multe ori îmi zice „unde e tati?”. Însă, nu reușesc să îi răspund la această întrebare, nu știu de ce, nu găsesc încă forța în mine. De când a murit soțul meu, mergem la terapie împreună. Și este bine, doar așa putem depăși ce s-a întâmplat în familia noastră”, a mărturisit Mădălina, potrivit click.ro.

Ce a găsit Mădălina Crețan în telefonul lui Nosfe

Înainte să moară, Nosfe și-a organizat cu mare atenție fiecare plan și a scris tot ce își dorește, mai ales pentru finalizarea și lansarea noului album. Regretatul rapper și-a notat inclusiv colaborările pe care vrea să le aibă, dar și alte detalii de care apropiații lui țin cont acum.

„Pe lângă ce știam noi că își dorește, am mai găsit în telefonul lui cu Mădă niște liste. Era foarte organizat. Am găsit liste cum vrea să fie lansarea, ce mâncare să se pună la lansare, ce să se facă, vrea să fie o expoziție, vrea să fie un muzeu cu chestii făcute de el. El desena foarte mult. O să fie desene de la el, caiete cu versuri, outfit-urile lui, multe chestii personale. Scria și de ce colaborări își dorește”, a mărturisit LU-K Beats în cadrul unui podcast.