Andreea Marin, detalii neștiute din relația cu Adrian Brâncoveanu. Cum păstrează armonia în cuplu

Andreea Marin radiază de fericire la brațul lui Adrian Brâncoveanu. Cei doi formează un cuplu de invidiat, iar zâna surprizelor are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului de viață. Iată care este secretul succesului din spatele relației Andreei Marin!

Andreea Marin este una dintre cele mai renumite și iubite vedete din țara noastră, captivând inimile publicului încă de la debutul său. De-a lungul timpului, și-a construit o carieră de succes în lumea televiziunii, depunând eforturi considerabile pentru a ajunge acolo unde este acum. Prin carisma și sinceritatea ei, a câștigat admirația a numeroși fani.

În ceea ce privește viața sa personală, Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu. Recent, vedeta a vorbit deschis despre relația lor.

Andreea Marin poate spune că este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o carieră profesională admirabilă, o bază solidă de fani, o fiică minunată, pe nume Violeta, și un partener care îi este alături necondiționat.

Împreună cu Adrian Brâncoveanu, vedeta trăiește o poveste de dragoste frumoasă. Este evident că fostul prezentator TV are numai cuvinte de laudă pentru partenerul său de viață, iar acesta o face fericită în fiecare zi.

În urmă cu puțin timp, cei doi au participat împreună la un eveniment, acolo unde vedeta a împărtășit câteva detalii din viața lor de cuplu. Când a venit vorba despre cea mai importantă componentă a unei relații frumoase și de lungă durată, bazată pe respect și încredere, Andreea Marin a subliniat că pentru ei, iubirea este mereu pe primul loc, fără să aibă vreun secret ascuns în mânecă.

Andreea Marin a renunțat la diete și își menține silueta prin stilul de viață pe care îl adoptă. Prezentatoarea TV, în vârstă de 49 de ani, a dezvăluit într-un interviu că acum cântărește la fel ca în perioada liceului. Mai mult decât atât, având acum silueta dorită, poate împărți și hainele fiicei sale.

„Nu mai țin nicio dietă, acum am intrat într-un ritm normal de viață, pentru că am ajuns la greutatea dorită, nu am de gând să țin diete tată viața, dar trăiesc moderat. Corpul meu s-a învățat cu asta, nu mi se mai pare ceva greu. Mănânc porții mai mici, mânânc un singur fel la masa, nu amestec de fapt și totul este bine. Fac și sport de două ori pe săptămână, pentru menținere”, a dezvăluit Andreea Marin pentru Spynews.