Doliu în rugby-ul românesc! Virgil Bălaşa a murit la vârsta de 72 de ani, după o lungă suferință

Fostul jucător și antrenor de rugby Virgil Bălașa a murit duminică, 4 ianuarie 2026. Bălașa avea 72 de ani și, de mai multă vreme, întâmpina probleme de sănătate. Anuțul trist a fost făcut de Federația Română de Rugby, pe pagina lor oficială de Facebook.

Cei care l-au iubit și apreciat își pot lua adio de la cel care a fost Virgil Bălașa la capela Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din Chitila, unde este depus. Cunoscutul antrenor va fi condus pe ultimul drum mâine, 6 ianuarie, la Cimitirul Parohial ‘Chitila 1’.

Virgil Bălaşa a murit la vârsta de 72 de ani

Virgil Bălașa a activat mulți ani la clubul CS Rapid, unde a fost atât jucător, cât și antrenor. A făcut performanță și a avut rezultate remarcabile în competițiile internaționale de juniori cu echipele CSȘ Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii, CSȘ Triumf. A făcut din rugby, un sport considerat de mulți mult prea dur, o poveste frumoasă!

Numele lui Vrgil Bălașa este legat de numele unor jucători talentați, care au ajuns în echipa națională a României, cum ar fi Sorin Socol, Alexandru Manta, Gabriel Brezoianu.

„Anul începe cu o veste tristă în rugby-ul românesc: astăzi s-a stins din viață, după o lungă suferință, fostul jucător și antrenor Virgil Bălașa. Numele său, ca sportiv, este legat de clubul CS Rapid, unde, peste ani, la finalul carierei de jucător și-a început și activitatea de antrenor. Multiplu campion național de juniori, cu rezultate remarcabile în competițiile internaționale de juniori alături de echipele CSS Locomotiva București, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii și CSS Triumf, acesta a format generații întregi de jucători, mulți dintre aceștia devenind repere ale echipei naționale a României, printre care Sorin Socol, Alexandru Manta și Gabriel Brezoianu”, se arată în comunicatul postat pe rețelele de socializare.

Virgil Bălașa a activat decenii în acest domeniu și și-a pus amprenta asupra rugby-ului românesc, mai ales la nivelul juniorilor. Adora să îi pregătească și să le insufle dragostea pentru rugby, un sport pe care el l-a slujit cu credință. Mulți îi datorează astăzi o carieră internațională, de aceea cuvintele sunt de prisos.

Ce mesaj a transmis fiica antrenorului Virgil Bălașa, care a murit la 72 de ani

Fiica marelui antrenor a transmis un mesaj răvășitor. Roxana susține că Virgil Bălașa a fost un tată minunat, atât pentru ea, cât și pentru copiii pe care i-a îndrumat.

„Astăzi, 04 ianuarie 2026, s-a stins tata (Virgil Bălașa)… după o lungă suferință pe care a dus-o discret, așa cum a trăit toată viața. A fost un tată minunat, nu doar pentru copiii lui, ci și pentru cei pe care i-a format ca profesor și antrenor de rugby. Pentru cei care vor să își ia rămas bun de la tata, trupul neînsuflețit este depus la capela bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni din Chitila. Slujba de pomenire va avea loc în data de 6 ianuarie 2026, orele 12:00, la aceeași biserică, iar înhumarea în aceeași zi la Cimitirul Parohial „Chitila I”. Mi-e dor de tine, tată”, scrie ea pe rețelele de socializare.

