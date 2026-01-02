Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă de Anul Nou într-un hotel din California! Primele informații oficiale despre tragedie

Fiica lui Tommy Lee a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în dimineața de Anul Nou. Victoria avea 34 de ani. Potrivit informațiilor furnizate de Departamentul de Pompieri din San Francisco, echipajele de urgență au fost chemate joi dimineață, la ora 2.52, la hotelul Fairmont din San Francisco, situat pe Mason Street.

Medicii veniți nu au putut decât să constate decesul. În prezent, cauza morții este necunoscută.

„O femeie, în vârstă de aproximativ 35 de ani, a fost găsită inconștientă, iar personalul hotelului a fost alertat”, a informat o sursă.

S-au efectuat manevre de resuscitare cardio-pulmonară, dar echipajul de pe ambulanța care a intervenit la fața locului a declarat-o decedată. Daily Mail a confirmat că femeia era Victoria.

Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă

Vestea a fost relatată inițial de TMZ, care a precizat că locul faptei a fost luat la cercetări de Poliție, după ce femeia a fost declarată moartă. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliție din San Francisco a declarat pentru Daily Mail:

„Pe 1 ianuarie 2026, în jurul orei 3:14 dimineața, ofițerii de poliție din San Francisco au intervenit la un hotel situat pe strada Mason, la numărul 900, în urma unui raport privind o persoană decedată. La fața locului, ofițerii s-au întâlnit cu medicii, care au declarat-o pe femeie moartă”.

Tommy Lee Jones primește mesaje după moartea fiicei

Tommy Lee Jones a avut-o pe Victoria și pe fiul său, Austin, în vârstă de 42 de ani, alături de a doua sa soție, Kimberlea Cloughley, cu care a fost căsătorit între 1981 și 1996. Mai multe persoane i-au transmis condoleanțe lui Tommy Lee Jones, pe rețelele de socializare, în urma veștii morții Victoriei.

„Este oribil. Rugăciuni pentru familia Jones.” „Coșmarul oricărui părinte. Doamne, fii alături de familia ei.” „Sfâșietor. 34 de ani e mult prea devreme. Condoleanțe familiei.” „O veste devastatoare atunci când un părinte își pierde copilul. Inima mea este alături de Tommy Lee Jones. Mă rog pentru el și familia lui, pentru putere și alinare.” „Este atât de trist. Un părinte nu ar trebui să fie niciodată nevoit să-și îngroape copiii. Odihnească-se în pace.”

Victoria Kafka Jones s-a născut pe 3 septembrie 1991, iar până în 2002 și-a făcut debutul în cinematografie cu un mic rol în filmul tatălui ei, Men in Black II.

Foto: Profimedia

