Filmul de pe NETFLIX care te ține cu ochii lipiți de ecran! A luat cu asalt topurile din România

Un film de pe Netflix te va ține cu ochii lipiți de ecran! Producția a revenit în atenția publicului și a luat cu asalt topurile din România! Prezintă o poveste plină de suspans și are multe dileme morale. A înregistrat încasări de 117,6 milioane de dolari.

Un thriller american lansat în anii 90 revine în centrul atenției, captând din nou publicul! „Clientul” („The Client”) a devenit recent unul dintre cele mai urmărite filme de pe platforma Netflix în România, demonstrând că suspansul bine construit și dilemele morale dintr-un film clasic rămân captivante chiar și după aproape trei decenii.

Inspirat dintr-un roman apreciat de cititori, filmul urmărește aventura lui Mark Sway, un băiat de unsprezece ani, și fratele său mai mic, Ricky. Într-o plimbare aparent obișnuită prin pădurile din apropierea casei lor din Memphis, Tennessee, cei doi devin martori unui eveniment mortal. Întâlnirea cu avocatul mafiot W. Jerome Clifford schimbă totul: după ce Clifford se sinucide, Mark scapă, dar fratele său suferă o traumă care îl lasă în stare șocantă.

Mark și Reggie se află constant în pericol

Îngrijorat pentru fratele său, Mark apelează la avocata Regina „Reggie” Love, care îl ajută să facă față presiunilor autorităților și confruntărilor cu avocatul Roy Foltrigg. Pe măsură ce investighează circumstanțele crimelor și legăturile cu mafia, Mark și Reggie se află în pericol constant și trebuie să facă față amenințărilor serioase. Confruntările finale, inclusiv cele cu Barry „The Blade” Muldano, aduc un climax tensionat, dar fără victime, aducând în atenție curajul și importanța dreptății.

Filmul a avut premiera în Statele Unite pe 20 iulie 1994 și a înregistrat încasări impresionante de 117,6 milioane de dolari, depășind cu mult bugetul de 45 de milioane. Interpretările actoricești au fost extrem de lăudate: Susan Sarandon a fost nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță și a câștigat premiul BAFTA, Tommy Lee Jones a impresionat criticii, iar Brad Renfro a primit premiul Young Artist și a fost nominalizat de Chicago Film Critics Association pentru cel mai promițător actor tânăr. Acest film rămâne un reper al cinemaului thriller american al anilor 90, fiind apreciat pentru povestea captivantă.

