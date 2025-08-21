Acasă » Știri » Filmul de pe NETFLIX care te ține cu ochii lipiți de ecran! A luat cu asalt topurile din România

De: Mihaela Ioana 22/08/2025 | 00:00
Filmul care a urcat în topul preferințelor de pe Netflix. Foto: Profimedia

Un film de pe Netflix te va ține cu ochii lipiți de ecran! Producția a revenit în atenția publicului și a luat cu asalt topurile din România! Prezintă o poveste plină de suspans și are multe dileme morale. A înregistrat încasări de 117,6 milioane de dolari.

Un thriller american lansat în anii 90 revine în centrul atenției, captând din nou publicul! „Clientul” („The Client”) a devenit recent unul dintre cele mai urmărite filme de pe platforma Netflix în România, demonstrând că suspansul bine construit și dilemele morale dintr-un film clasic rămân captivante chiar și după aproape trei decenii.

Inspirat dintr-un roman apreciat de cititori, filmul urmărește aventura lui Mark Sway, un băiat de unsprezece ani, și fratele său mai mic, Ricky. Într-o plimbare aparent obișnuită prin pădurile din apropierea casei lor din Memphis, Tennessee, cei doi devin martori unui eveniment mortal. Întâlnirea cu avocatul mafiot W. Jerome Clifford schimbă totul: după ce Clifford se sinucide, Mark scapă, dar fratele său suferă o traumă care îl lasă în stare șocantă.

Mark și Reggie se află constant în pericol

Îngrijorat pentru fratele său, Mark apelează la avocata Regina „Reggie” Love, care îl ajută să facă față presiunilor autorităților și confruntărilor cu avocatul Roy Foltrigg. Pe măsură ce investighează circumstanțele crimelor și legăturile cu mafia, Mark și Reggie se află în pericol constant și trebuie să facă față amenințărilor serioase. Confruntările finale, inclusiv cele cu Barry „The Blade” Muldano, aduc un climax tensionat, dar fără victime, aducând în atenție curajul și importanța dreptății.

×