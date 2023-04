Darius Vlad Crețan, Nosfe pe numele său de scenă, s-a stins subit din viață într-o zi de octombrie, 16, a anului 2022. Artistul se întorsese de la un concert, i s-a făcut rău în casă, iar medicii nu au mai putut să facă nimic. A lăsat în urmă o soție îndurerată, care l-a iubit nespus și o fetiță, Iris, în vârstă de doar șapte ani. La mai bine de șase luni de la decesul acestuia, Mădălina Crețan, femeia căreia îi jurase iubire veșnică, a făcut declarații tulburătoare în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Soția lui Nosfe trăiește, în prezent, doar pentru fiica sa, Iris, campioană la gimnastică aerobică. De la moartea artistului, aceasta trece printr-o adevărată traumă la nivel psihologic, căreia încearcă să-i găsească leacul. Potrivit propriilor mărturisiri, în prezent mănâncă doar ca să supraviețuiască și nimic nu mai e ca atunci când Nosfe îi era alături. Mădălina Crețan, alături de foștii colegi de trupă ai acestuia, încearcă să-i ducă mai departe visul și să lanseze toate piesele înregistrate anul trecut.

CANCAN.ro: Ce mai faceți?

Mădălina Crețan: Sunt prinsă cu de toate… Vom începe concertele, primul va fi vineri. S-a luat o pauză de șase luni, băieții de la Șatra nu au mai avut concerte în perioada aceasta de niciun fel de atunci. Au mai avut propuneri, dar nu a simțit nimeni că ar fi suficient de stăpân încât să performeze în condițiile date. Nici acum nu știm foarte bine cum se va desfășura, dar băieții încearcă.

CANCAN.ro: O dovadă în plus că toți băieții au ținut la ei..

Mădălina Crețan: E puțin spus că au ținut la el.. Ne considerăm o familie și frați în această conjunctură. Așa am fost mereu, și înainte și acum…

Băieții mi-au fost alături necondiționat, de toate sărbătorile importante, la toate evenimentele organizatorice.

Comemorare de suflet, la șase luni de la dispariția lui Nosfe

CANCAN.ro: Au trecut deja mai bine de șase luni… A fost și parastasul..

Mădălina Crețan: Noi suntem puțin mai neconvenționali în ceea ce privește aceste tradiții, cum e parastasul. S-au făcut toate, fix cum trebuie, s-a ocupat mama. Dar pentru noi, comemorarea cea mai de suflet a fost lansarea albumului care a avut loc cu două săptămâni înainte de împlinirea a șase luni, de ziua lui de naștere. Totul a fost așa cum îi plăcea, de la băutură, mâncare, tot ce a fost.

CANCAN.ro: Și ce anume îi plăcea?

Mădălina Crețan: El a rămas foarte atașat de Italia, i-a rămas în suflet din toate punctele de vedere, de la limbă, la cultură, la mâncare, tradiții, la tot… Astfel că, la lansare am avut meniu italienesc.

CANCAN.ro: Ce va urma pe plan profesional?

Mădălina Crețan: Mai avem sute de piese de lansat. Dacă lumea ar fi fost mai atentă la el, poate ar fi fost altfel. În mai va ieși albumul Șatra. El o să fie pe acest album, cu piese trase de anul trecut, de urmau să fie lansate în acest an. Planurile au rămas aceleași.

„Moartea nu ne-o putem nici amâna, nici pregăti”

CANCAN.ro: Mai există semne de întrebare privind cauza decesului lui?

Mădălina Crețan: Nu au existat niciodată semne de întrebare privind cauza decesului. Consider că moartea nu ne-o putem nici amâna, nici pregăti. Date exacte de la specialiști încă nu am, nu am primit informații. Și oricum nu mă interesează să le am. Nu schimbă absolut cu nimic cele întâmplate.

Încerc să-mi trăiesc viața, pentru a-i face fetiței o viață. Pentru cine nu a trăit niciodată dragostea adevărată, e altceva.

CANCAN.ro: Cum a trecut fetița peste pierderea tatălui său?

Mădălina Crețan: Acum e mai ok după pierderea tatălui. Dar în adevăratul sens al cuvântului nu va mai fi niciodată. Sper să compensăm, să fiu și mamă și tată pentru ea. Nu suntem singure chiar deloc, din fericire.

Fetița câștigă concursuri naționale la gimnastică aerobică. E la un club privat din București. A participat la prima competiție a federației la categoria de vârstă 7-8 ani și a luat locul 1. A fost apoi la o altă competiție, tot locul 1, la un grup mai mare și la trio. O sprijin din tot sufletul, indiferent de ce decizie va lua. Un copil nesprijinit de părinte, e sortit eșecului.

CANCAN.ro: De unde această pasiune pentru sport?

Mădălina Crețan: Eu am făcut gimnastică în copilărie, mama mea, Grigore Luminița, a fost atletă și a avut al doilea timp pe țară după Ionela Târlea în urmă cu mulți ani….Tatăl ei a făcut fotbal, e cumva nativ.

„Am un blocaj”

CANCAN.ro: V-ați susținut soțul la un concurs culinar… Mai gătiți ce-i plăcea lui?

Mădălina Crețan: Momentan doar am conștientizat că eu mi-am dorit să gătesc doar pentru el. Și deocamdată este o traumă la nivel psihologic pe care încerc să o repar. Mâncarea nu mai reprezintă nimic pentru mine, din niciun punct de vedere. Nici să o mănânc, nici să o gătesc. Am un blocaj. Mănânc cât să nu cad din picioare. Încerc să identific problema…

CANCAN.ro: Îl visați?

Mădălina Crețan: Foarte multă lume îl visează pentru mine și primesc mesaje din toate părțile. Ca să-l visez, ar trebuit să nu fiu conștientă de anumite lucruri. Sunt conștientă că el e o energie acum și nu mai are treabă cu fizicul ca atunci când era.