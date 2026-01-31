Scandal de zile mari într-un bar din Capitală! Mai mulți nepalezi s-au luat la bătaie și au distrus localul

În vreme ce unii se duc la bar să se destindă, alții sunt puși pe scandal. Așa s-a întâmplat și la un bar din Sectorul 4 al Capitalei, unde s-a trecut direct la „meniul complet”: pumni, picioare și o încăierare de zile mari. Mai mulți cetățeni nepalezi s-au luat la bătaie într-un local, iar patru bărbați au fost puși sub control judiciar. CANCAN.RO are detalii și imagini care vă pot afecta emoțional!

Incidentul a avut loc într-un bar din Sectorul 4. Conflictul a izbucnit sub privirile clienților și ale camerelor de supraveghere, care au surprins altercația. Potrivit imaginilor și ale informațiilor, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, între mai multe persoane de origine nepaleză a izbucnit un conflict spontan.

Ce a început, cel mai probabil, ca o discuție aprinsă s-a transformat rapid într-o bătaie în toată regula: pumni aruncați la foc automat, îmbrânceli, oameni trântiți printre mese și scaune și un decor de bar distrus.

Bătaie ca-n filme între nepalezi într-un bar din Capitală

Administratorul localului a declarat că, în urma altercației, mai multe obiecte de mobilier au fost distruse, însă nu a dorit să formuleze plângere penală. În urma verificărilor, s-a stabilit că bătaia a izbucnit spontan, fără un conflict premeditat, alcoolul fiind principalul „combustibil”.

Unul dintre bărbații nepalezi prezenta o rană la nivelul capului și a fost evaluat de un echipaj medical sosit la fața locului. Acesta a primit îngrijiri, însă a refuzat transportul la spital. Alți trei aveau leziuni superficiale la nivelul feței și nu au solicitat intervenție medicală.

Toate persoanele implicate au fost conduse la Secția 16 Poliție, pentru stabilirea situației de fapt. Deși niciuna nu a dorit să depună plângere, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma cercetărilor, patru bărbați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Un deja-vu: conflicte care pornesc din nimic și explodează

Cazul amintește de un incident mai vechi petrecut în Baia Mare, unde un conflict între muncitori români și nepalezi, pornit de la un banal borcan cu aracet, a degenerat într-o bătaie generală într-o fabrică de mobilă. Și atunci, ca și acum, spiritele s-au aprins rapid, iar intervenția poliției a fost necesară pentru restabilirea ordinii.

Diferența dintre noapte și zi nu mai contează când nervii sunt întinși la maximum. Că e ora 2 dimineața sau miezul zilei, o clipă de impuls prost gestionat poate transforma un local liniștit într-un ring de box improvizat.

De data aceasta, lucrurile nu au degenerat grav. Rămâne însă lecția clasică: conflictele se rezolvă mai ușor cu un pahar de apă decât cu o sticlă în plus.

