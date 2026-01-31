Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..”

De: Anca Chihaie 31/01/2026 | 16:32
Este sâmbătă, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

– Am un camion în stânga, o maşină de pompieri în dreapta, un rinocer în faţă şi doi delfini în spate. Ce să fac?
– Te dai jos din carusel şi altă dată să
nu te mai îmbeţi ca porcu’!

Alte bancuri savuroase

Un tip intră într-un bar, vizibil supărat. Barmanul îl întreabă:

– Ce-ai pățit, prietene?
– Am cea mai proastă zi din viața mea… Azi dimineață mi-am pierdut portofelul, la prânz șeful m-a concediat, iar acum am aflat că soția mea m-a înșelat.
Barmanul, încercând să-l încurajeze:
– Hai, nu fi trist, bea ceva din partea casei.
Tipul bea, oftează și zice:
– Mulțumesc… dar parcă nimic nu mai are sens.
La care barmanul:
– Stai să-ți spun una bună: vezi tipul de acolo, de la masă? A băut o sticlă întreagă de otravă crezând că e whiskey.
– Și? a murit? întreabă tipul.
– Nu… acum aleargă după doctor pentru că îl doare stomacul.
Tipul oftează din nou:
– Vezi? Nici măcar lucrurile rele nu mai merg cum trebuie…

Un profesor întreabă clasa:

– Copii, cine poate să-mi spună ce este „destinul”?
Ion ridică mâna:
– Domn’ profesor, destinul e atunci când te duci la frigider, îl deschizi, te uiți, îl închizi, apoi te întorci peste 5 minute sperând că s-a schimbat ceva.
Profesorul, mirat:
– Interesant… dar tu, Gheorghe, ce crezi?
– Destinul e când mama spune „nu mânca tot, că vine taică-tu” și taică-tu zice „nu mânca tot, că vine mama”.
Profesorul râde și spune:
– Foarte bine! Dar tu, Bulă?
Bulă se ridică și zice:
– Destinul e atunci când înveți pentru testul greșit, vii pregătit, și profesorul spune: „Astăzi dăm surpriză!”.

