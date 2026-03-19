Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte. Vecinii pot suna la poliție

Organizarea unei petreceri în curtea propriei locuințe poate fi o modalitate plăcută de relaxare, însă vine la pachet cu o serie de obligații legale pe care mulți români le ignoră. Regulile privind liniștea publică se aplică indiferent dacă locuiești la bloc sau la casă, iar nerespectarea acestora poate duce la sancțiuni consistente.

Legislația din România stabilește clar intervalele orare în care zgomotul trebuie redus la minimum. Astfel, între orele 22:00 și 08:00, dar și în intervalul 13:00 – 14:00, orice activitate care produce zgomote puternice este interzisă. Aceste reguli sunt valabile zilnic, inclusiv în weekend, și au rolul de a proteja confortul și liniștea celor din jur.

Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte

Chiar dacă o petrecere are loc într-o curte privată, aceasta nu este scutită de prevederile legii. Muzica la volum ridicat, strigătele sau alte forme de zgomot pot fi considerate deranjante și pot determina vecinii să apeleze la autorități. În astfel de situații, intervenția poliției poate duce la aplicarea unor amenzi semnificative.

Pentru prima abatere, sancțiunea poate ajunge până la 1.500 de lei. Dacă fapta se repetă în decurs de 24 de ore, amenda crește considerabil, fiind cuprinsă între 2.000 și 3.000 de lei. În plus, se poate dispune și efectuarea de muncă în folosul comunității, între 70 și 120 de ore.

Situația devine și mai serioasă în cazul petrecerilor organizate în spații complet deschise, precum grădini mari sau corturi amplasate în aer liber. În aceste cazuri, sancțiunile pot ajunge între 3.000 și 6.000 de lei, iar orele de muncă în folosul comunității pot crește până la 150.

Este important de menționat că sancțiunile nu se aplică doar în intervalele de liniște. Chiar și în afara acestora, dacă zgomotul este excesiv și deranjant pentru vecini, pot fi aplicate amenzi între 200 și 1.000 de lei. Repetarea faptei într-un interval scurt poate duce la sancțiuni mai mari, între 500 și 1.500 de lei, însoțite de obligația de a presta muncă în folosul comunității.

Legea definește tulburarea liniștii publice într-un mod clar, incluzând orice zgomot produs cu ajutorul unor aparate, obiecte sau prin comportament vocal excesiv. Prin urmare, responsabilitatea organizatorului unei petreceri este una reală și trebuie tratată cu seriozitate.

