Cine i-a furat inima după ce a fost părăsit de Iasmina. Bogdan Mocanu: „Nu îi place atenția gratuită”

De: Luciana Popescu 19/03/2026 | 18:45
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Bogdan Mocanu iubește din nou. După ce povestea dintre el și Iasmina, fosta concurentă de la „Casa Iubirii”, Bogdan și-a deschis din nou sufletul și simte fluturi în stomac. Influencer-ul are planuri mari de viitor și cea mai arzătoare dorință a lui este să devină tătic. CANCAN.RO a luat legătura cu fostul concurent de la „Puterea Dragostei” și avem declarații în exclusivitate.

După o perioadă agitată pe plan sentimental, Bogdan Mocanu pare că și-a găsit, în sfârșit, echilibrul. Artistul a făcut declarații neașteptate pentru CANCAN.RO care dau de înțeles că trăiește o nouă poveste de iubire, una mult mai matură și profundă decât cele din trecut. Mai mult decât atât, influencerul este gata să își întemeieze o familie și să devină tată pentru prima oară.

„Am intrat într-o nouă perioadă a vieții mele de vreo 2 ani. Sunt orientat spre familie, simt că e momentul să fac un copil.” a declarat Bogdan Mocanu pentru CANCAN.RO

Bogdan Mocanu este pregătit să devină tată- sursa- social media

Bogdan Mocanu se simte ca „acasă” alături de familia iubitei sale actuale, „Iar eu asta trăiesc acum. Un sentiment de apartenență”

Artistul știe ce își dorește acum de la viață, respect și liniște și a reușit să impună limite clare. Bogdan ne-a vorbit și despre unul dintre secretele unui cuplu fericit, relația cu familia celeilalte persoane. Influencer-ul ne-a mărturisit că se simte și se înțelege foarte bine cu familia noii sale iubite secrete.

„Caut respect și liniște, iar un secret pe care nu ți-l spune nimeni e că relația pe care o ai cu familia partenerului joacă un rol foarte important. Oricât ne-am minți că luăm doar omul, nu pe toată lumea la pachet, ei vor fi mereu în jurul nostru, iar dacă relația e bună, scopul comun va fi același: familia. Toată lumea trage într-o singură direcție. Iar eu asta trăiesc acum. Un sentiment de apartenență pe care îl mai simt doar când merg la ai mei acasă ” a declarat Bogdan Mocanu pentru CANCAN.RO

Chiar dacă vorbește despre familie și copii, Bogdan nu mai vrea să se „arunce” cu capul înainte.

„Nu mă grăbesc, nu sar pași, dar nici nu vreau să pierd timpul nimănui. Știu ce vreau și nu mă mulțumesc cu mai puțin.” a mai spus Bogdan Mocanu pentru CANCAN.RO

Bogdan Mocanu dezmite orice zvon, actuala relație nu a început în timp ce era cu Iasmina, „Această cunoaștere a început după ce am fost părăsit”

Fostul concurent al emisiunii „Puterea Dragostei” a vorbit și despre faptul că actuala relație a început după ce și-a terminat socotelile cu fosta iubită și nu a existat vorba de adulter.

„Ca să dezmint orice zvon, această cunoaștere a început după ce am fost părăsit, nu înainte, cum se speculează prin comentarii. Așa a fost toată viața mea, Dumnezeu mi-a dat câte o palmă de fiecare dată când a vrut să mă facă fericit. Am încredere în El.” a declarat Bogdan Mocanu pentru CANCAN.RO

Cine este iubita misterioasă?

După mai multe relații publice și intens mediatizate pe care le-a avut Bogdan, acum vrea ca această iubire să fie trăită departe de lumina reflectoarelor. Influencer-ul, însă, ne-a dat de înțeles că partenera secretă nu are legătură cu shobiz-ul românesc.

„Este genul de om căruia îi place să iasă în evidență doar prin rezultate. Nu îi place atenția. Nu atenția gratuită, cel puțin.” a declarat, în exlusivitate Bogdan Mocanu pentru CANCAN.RO

Acum rămâne de văzut când Bogdan Mocanu va decide să o prezinte lumii pe noua sa iubită sau dacă o va ține mereu ascunsă. CANCAN.RO rămâne cu ochii pe creatorul de conținut și venim cu detalii noi.

CITEȘTE ȘI:

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte. Vecinii pot suna la poliție
Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte. Vecinii pot suna la poliție
Horoscop primavăra 2026. Zodiile care au noroc la bani și dragoste
Horoscop primavăra 2026. Zodiile care au noroc la bani și dragoste
Ce trebuie să știi înainte să demolezi un gard. Legea nu e atât de simplă
Ce trebuie să știi înainte să demolezi un gard. Legea nu e atât de simplă
Data la care intră alocațiile în aprilie 2026. Ce trebuie să știe părinții
Data la care intră alocațiile în aprilie 2026. Ce trebuie să știe părinții
Ce pățesc rusoaicele care nu vor să aibă copii. Noua regulă stârnește controverse
Ce pățesc rusoaicele care nu vor să aibă copii. Noua regulă stârnește controverse
Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot ...
Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot încasa creatorii de conținut
Vezi toate știrile