Câștigătoarea Survivor 2020, pregătită să devină din nou mamă. Relația cu iubitul mai tânăr cu 13 ani merge ca pe roate!

Luna mai este una plină pentru Elena Ionescu, mai ales prin prisma faptului că atât vedeta, cât și iubitul ei, își serbează ziua de naștere, la cateva zile distanță unul de celălalt. Anul acesta, din cauza programului încărcat al ambilor, lucrurile nu au arătat ca o aniversare clasică, însă își vor lua revanșa cu o vacanță de vis în Sardinia. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a povestit cu ce cadou l-a surprins pe Alex Enache, dar și ce planuri de viitor au cei doi îndrăgostiți. Bat clopote de nuntă sau vor să-și mărească familia? Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Ex-câștigătoarea Survivor România a povestit că Alex a avut antrenament, ea a fost pe drumuri cu cel mic, iar întâlnirea de seară a fost una scurtă, în familie, alături de părinții ei. Singurul „lux” al zilei a fost o felie de tort împărțită târziu, fără mari festivități. Însă planul este făcut, iar cei doi vor bifa o mică escapadă la munte săptămâna viitoare, apoi vor merge într-o vacanță în Sardinia.

În ceea ce privește cadoul pe care i l-a făcut frumoasa brunetă iubitului ei, a mers la sigur. Știa cu exactitate ce își dorește și a ales varianta sigură, și practică. Cu hainele nu ai cum să dai greș, mai ales când îi cunoști preferințele celuilalt.

Elena Ionescu: „Am discutat despre copii”

Dincolo de aniversări și planuri de vacanță, artista a vorbit despre importanța liniștii în relație. Spune că lucrurile merg ca pe roate, iar conexiunea dintre ei nu ține de vârstă sau context, ci de felul în care se potrivesc ca oameni. Însă au discutat și despre copii, își doresc să-și mărească familia, însă nu au stabilit ceva concret deocamdată.

A fost ziua lui Alex, dar având în vedere că a picat în cursul săptămânii, nu pot spune că am petrecut, însă vom serba de ziua mea, pe 17 mai, va fi la dublu, pentru că atunci toată lumea e liberă. Acum a fost complicat, el a avut antrenament, apoi am plecat cu cel mic la antrenament și am fost pe drumuri. Ne-am întâlnit seara cu părinții mei și am mâncat o felie de tort, dar în principiu nu am petrecut, pentru că era târziu. Dar ne revanșăm săptămâna viitoare, de ziua mea, pe 17 mai, mergem la munte, apoi vrem să dăm o fugă în Sardinia, e un cadou pe care ni l-am făcut împreună, de zilele noastre și ca de început de vară. E superb acolo. Cât despre cadouri, pentru că lui îi plac hainele, știam că vrea niște combinații drăguțe de la Nike și m-am dus țintită pe ele, știam ce-i place. Sunt până la urmă niște chestii simbolice, ne bucurăm de moment, de faptul că suntem împreună, că avem de toate, că suntem liniștiți. Eu de ziua mea îmi doresc să plec în vacanța aceea, abia aștept, să ne relaxăm, îmi doresc să meargă treaba bine, să dăm drumul la evenimente. Acum fac o piesă în spaniolă, abia aștept să o lansez, pe la jumătatea lunii, va fi pe latino, pe partea care m-a consacrat și unde mă simt cel mai comod. Începem vara frumos, cu evenimente, piese multe, mi-am propus să lansez în fiecare lună câte o piesă. Relația merge foarte bine, totul curge ca pe roate, el e un băiat extraordinar, e sufletul meu pereche, nu are legătură nici cu vârsta, cu nimic, ci cum e omul. Dacă cineva are probleme din trecut și nu și le rezolvă, e foarte greu să le pui pe roate, iar un om care, tocmai, e mai tânăr, nu a avut experiențe rele și e crescut sănătos. Cât despre planuri de viitor și copii, am discutat, dacă va fi să fie, să fie, toate se așează cu un scop, la momentul potrivit. Nu am stabilit ceva concret, dar ne dorim, avem jumătate de an deocamdată, a declarat Elena Ionescu pentru CANCAN.RO.

