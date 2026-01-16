Acasă » Exclusiv » Ex-câștigătoarea de la Survivor, topită după fotbalistul cu 13 ani mai mic! A făcut totul oficial: „Înger căzut din cer”

Ex-câștigătoarea de la Survivor, topită după fotbalistul cu 13 ani mai mic! A făcut totul oficial: „Înger căzut din cer”

De: Andrei Iovan 16/01/2026 | 05:50
Ex-câștigătoarea de la Survivor, topită după fotbalistul cu 13 ani mai mic! A făcut totul oficial: Înger căzut din cer
Elena Ionescu iubește din nou, iar noua relație pe care o are cu fotbalistul Alex Enache i-a adus împlinire, după ce s-a lovit de mai multe dezamăgiri pe plan amoros. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a făcut dezvăluiri despre tânărul care a cucerit-o atunci când se aștepta mai puțin. Cu toate că povestea dintre cei doi este la început și lucrurile merg în direcția potrivită, cârcotașii nu s-au putut abține de la comentarii răutăcioase. Însă bruneta le închide gura tuturor și povestește cum a ajuns Alex să-i schimbe percepțiile de la care nu se abătea înainte. 

Cupidon a lovit-o pe Elena Ionescu pe neașteptate, s-a cunoscut cu Alex Enache la un concert, apoi au fost de nedespărțit. Artista recunoaște că nu a avut așteptări prea mari la început, însă a fost plăcut surprinsă de cum au evoluat lucrurile.

Elena Ionescu vorbește despre relația cu Alex Enache. sursă – social media

Deși a evitat să dea prea multe detalii despre relație, frumoasa brunetă s-a confruntat și cu niște comentarii acide despre diferența de vârstă dintre cei doi.

Elena Ionescu: „El a venit să-mi trateze toate problemele pe care le aveam”

Chiar dacă relația este la început, totul pare să se contureze frumos, din spusele artistei. Ba mai mult decât atât, fotbalistul a apărut la momentul potrivit în viața Elenei și i-a oferit liniștea de care avea nevoie.

În viață, dacă trăiești după prejudecăți, nu mai faci nimic, iar băiatul ăsta a apărut deodată în viața mea, l-am cunoscut la un concert, iar de acolo, totul a început natural. Am văzut că deja oamenii au început cu mici răutăți în online, fiind această diferență de vârstă, care e doar o chestie psihologică a oamenilor, de asta zic, dacă te iei după prejudecăți, nu-ți mai trăiești viața cu nimeni. Nu mi-am dorit să vorbesc despre asta, pentru se crează speculații și discuții și mi-am dorit să țin toată treaba asta deoparte, pentru că mie nu îmi place să ies în față cu lucruri de genul ăsta. Dar povestea a fost atât de simplă și de frumoasă că am spus că o să trăiesc momentul, indiferent ce o să fie, cum o să fie, dacă mi-a dat Dumnezeu asta, merg înainte.

Acest băiat este așa, după sufletul meu, un om bun, care mi-a dat o liniște aparte. Am zis că până la urmă nu fac nimic greșit, nu deranjez pe nimeni, mă bucur de această perioadă și vom vedea ce va fi pe viitor, cum vrea Dumnezeu. El a venit la un concert de-al meu, acolo ne-am cunoscut, apoi am început să ieșim mai multe zile, și am constatat că avem foarte multe lucruri în comun și îmi dădea și o liniște. Eu eram cumva speriată de ralații, iar el a venit așa spontan, mi s-a părut că parcă a venit să-mi trateze toate problemele pe care le aveam eu, a declarat Elena Ionescu pentru CANCAN.RO.

„El se înțelege forte bine cu fiul meu”

Până și testul suprem a fost trecut. Artista i l-a prezentat pe Alex fiului ei, Răzvan, iar cei doi se înțeleg de minune, mai ales că îi leagă și dragostea pentru fotbal. Lucrurile s-au așezat frumos pentru Elena Ionescu, care, inspirată fiind de iubitul ei, a lansat și o piesă cu un titlu sugestiv „Înger căzut din cer”.

Tot ce spunem eu, despre bărbați, mai ales cum se schimbă pe rețelele de socializare, el a venit și mi-a dat cumva peste nas cu toate, e important să găsești omul potrivit la momentul potrivit. Mi-a arătat o maturitate la care nu mă așteptam, mai ales că eu nu aveam așteptări, nu am crezut vreodată că se va ajunge aici. Au venit și sărbătorile, ne-am uitat pe un site și am luat o vacanță random, nu am stabilit nimic înainte. Am fost și la munte, în familie, și cu fiul meu, totul e ok, se înțeleg foarte bine, cumva ei au subiecte comune, Răzvan al meu e portar la FCSB, și el fiind fotbalist, merge la antrenamentele lui Răzvan, noi când putem mergem la meciurile lui.

Elena Ionescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste. sursă – social media

S-a împletit frumos totul, eu nu am prezentat bărbați până acum, pentru un copil e sensibilă situația. Povestea asta chiar m-a inspirat, încep anul cu energie bună și piesă nouă, care are legătură cu ceea ce trăiesc acum, am lansat o piesă care se numește Înger căzut din cer. Am început anul în forță cu multe concerte, ianuarie a fost o lună muncitorească pentru mine, față ce ceilalți ani în care mergeam în vacanță, plec în Belgia, am revenit pe piața interbnațională, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că toate merg așa cum trebuie, pe toate planurile, ne-a mai spus artista.

