Elena Ionescu nu se mai lasă păcălită! Artista, dezvăluiri fără perdea despre “domnul misterios” cu care a fost în Lefkada: “Trebuie să-mi arate că merită”

Elena Ionescu pare că și-a găsit liniștea, dar cu prudență. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a făcut declarații savuroase despre bărbatul cu care a petrecut clipe de vis în vacanța din Lefkada. Domnul misterios are o serie de evaluări prin care trebuie să treacă, asta deoarece câștigătoarea Survivor România este extrem de radicală atunci când vine vorba despre persoanele din viața ei. Relația este în testare, iar Elena, cu o sinceritate dezarmantă, ne-a dat toate detaliile, stropite cu umor din belșug!

Elena Ionescu a trecut prin câteva dezamăgiri la capitolul amor, așa că a schimbat foaia! Nu se mai implică așa ușor, nu se mai atașează de oricine apare în viața ei și cel mai important, nu mai vrea ca bărbații să beneficieze de expunere. Greu de impresionat și sătulă de vorbe dulci și fapte puține, bruneta a obosit să le mai asculte replicile celor care promit marea cu sarea, când la bază, aduc doar câteva fire de nisip.

Apropo de nisip, artista a bifat recent o vacanță pe meleaguri elene, așa cum vă spunem și mai sus. Nu singură, ci cu un domn, pretendent la inima ei. Dar ea nici că se lasă cu una, cu două! Și bine face!

Elena Ionescu, tăioasă din cale-afară: „Dă-i drumul de unde ai venit!”

Păi doar nu credeați că e așa simplu să o cucerești pe focoasa brunetă. Standardele sunt înalte, iar testele, dacă nu sunt trecute cu brio, nu mai e loc de nimic. Dar mai bine ne spune ea cum stau lucrurile. Doamnelor și domnișoarelor, poate ar fi indicat să luați notițe. 😁

M-am întors dintr-o scurtă vacanță, în Lefkada, am prins o vreme extraordinară și mi-am făcut de cap, pe relax total. A fost o improvizație, dar a fost minunat. Am fost cu un prieten, momentan suntem la nivel de prietenie, nu e cazul să facem prea multă vâlvă, că nu are rost. Sunt liniștită, nu mă implic prea tare, mai mult cariera și cel mic. Nu vreau să mă atașez prea mult, mi-am propus ca niciun bărbat din viața mea să nu mai beneficieze de expunere. Deocamdată suntem în teste, dacă va bifa niște lucruri, foarte bine. Cei care vorbesc mult și fac puțin, nu au loc. Nu am nici eu așteptări prea mari. O luăm pas cu pas, vedem dacă vor evolua lucrurile, la început totul e frumos. Vreau să-mi arăți că ești om, că e totul așa cum îmi doresc, dacă nu, dă-i drumul de unde ai venit! Sunt radicală, dar așa e sănătos, nu îmi fac prea multe speranțe până când văd că merită un om. Eu nu vreau să dau raportul nimănui, să mă justific, sunt propriul meu stăpân de atâția ani, nu-mi caut stăpân, nici companie, că îmi iau un câine pentru asta. Trebuie să-mi arate că merită să fie în viața mea un om, altfel, jet de la distanță! Asta este rețeta fericirii, să fii cât mai detașată de oamenii care nu își doresc același lucru ca tine, a declarat Elena Ionescu pentru CANCAN.RO.

