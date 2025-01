Câștigătoarea Survivor 2020 a trecut prin clipe de spaimă în Zanzibar! Atacată chiar pe plajă: ”Era agresiv, încerca să mă…”

Elena Ionescu a mers în vacanță în Zanzibar, unde s-a bucurat de soare, mare și plaje superbe. Toate bune și frumoase până aici, însă vedeta a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO și o pățanie care s-ar fi putut sfârși destul de urât. Nimeni nu se gândea că în timp ce bruneta și prietenii ei jucau volei pe plajă, vor fi „atacați” de un câine. Artista s-a speriat destul de rău, deoarece animalul a dat semne de agresivitate, asta după ce i-a furat mingea și a fugit cu ea. În încercarea de a recupera obiectul, cântăreața a realizat că acel câine nu era tocmai prietenos. Din fericire însă, nu s-a întâmplat vreo nenorocire, iar artista și-a continuat vacanța, care a fost mai mult orientată către partea de wellness. Unde mai pui că în timp ce unii se întorc cu câteva kilograme în plus acasă, interpreta a topit câțiva centimetri.

Frumoasa artistă s-a răsfățat în Zanzibar și s-a distrat pe măsură, în ciuda a ceea ce i-au spus prietenii în legătură cu destinația aleasă. Elena Ionescu a rămas plăcut surprinsă de ceea ce are de oferit locația unde a petrecut câteva zile de vis, care însă au fost presărate și cu câteva peripeții. Cea mai notabilă a fost atunci când bruneta a dat de un câine nu tocmai prietenos, care s-a „infiltrat” în jocul de volei de pe plajă. Inițial, totul părea amuzant, asta până când animalul i-a furat mingea vedetei și a început să o mârâie, nervos.

CITEȘTE ȘI: Câștigătoarea ”Survivor” aruncă BOMBA: urmează Asia Express! E singura provocare la care nu ar putea face față singură, așa că a pus o condiție

Cântăreața a tras o sperietură de zile mari, pentru că nu știa cum va reacționa câinele care părea destul de agresiv. Pe de altă parte, Elena Ionescu ne-a povestit și alte detalii din vacanța petrecută pe meleaguri exotice, iar toate acestea le aflăm chiar de la ea.

Elena Ionescu, sperietură de zile mari în Zanzibar

După un an plin de evenimente, artista a meritat din plin o vacanță într-o locație exotică. Destinația aleasă a fost Zanzibar, acolo unde vedeta a petrecut câteva zile cu adevărat memorabile. Cântăreața a povestit pe îndelete toate detaliile din vacanță.

„A fost o vacanță de relaxare perfectă! Fără prea multe activități, mi-am dorit foarte mult să stau la soare, la mare și să mă bucur de căldură și liniște! Mi-am promis că mai revin o dată special pentru activități! Singurele activități pe care le-am făcut au fost ieșirile seara, plimbările și petrecerile pe plajă. Bine, am avut parte și de o întâmplare care m-a speriat inițial, atât pe mine, cât și pe prietenii mei. Jucam volei pe plajă cu o minge mai micuță și la un moment dat am dat mingea mai departe, iar un câine a luat-o între dinți și a fugit cu ea. Pur și simplu nu a mai vrut să ne-o dea. Mai mult decât atât, când mergeam spre el, mârâia să nu i-o luăm. Realitatea e ca m-am speriat destul de tare la început, pentru că aveam impresia că este agresiv și va încerca să mă muște.

NU RATA: Transformarea uluitoare suferită de Elena Ionescu de când a câștigat Survivor! ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu!”

Chiar am fost foarte uimită de tot ce îmi ziceau prietenii apropiați care merseseră cu ani în urmă, ca fiind o țară nu foarte ofertantă din punct de vedere al necesităților. Realitatea este că a evoluat foarte mult, oamenii sunt foarte blânzi și buni, mâncarea naturală, foarte gustoasă, peisaje superbe și un resort deschis anul trecut de 5 stele, impecabil, la care am stat. Am zis că voi mai reveni! Merita toți banii! Pe partea culinară am încercat cam tot, nu le știu denumirile, dar de ceea ce am profitat cel mai mult au fost smoothie-urile de fructe naturale, de detoxifiere, chiar am simțit că după o săptămână de mâncat orice, nu mă îngrășam nicicum, ba chiar am venit acasă mai slabă decât am plecat”, a declarat Elena Ionescu pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.