Câștigătoarea ”Survivor” aruncă BOMBA: urmează Asia Express! E singura provocare la care nu ar putea face față singură, așa că a pus o condiție

Elena Ionescu vrea să dea din nou lovitura într-un show competitiv, care să îi testeze limitele. După ce a câștigat Survivor România, frumoasa artistă aruncă bomba! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta a dat vestea care, cu siguranță, va face competiția să tremure! Contractul ei cu Pro TV s-a încheiat, iar acum vrea să schimbe registrul, însă vrea să rămână totuși într-o arie similară. Cea mai mare provocare pentru ea ar fi să participe la emisiunea Asia Express, acolo unde, este convinsă că s-ar descurca de minune. Mai ales dacă ar avea și un coechipier care să o sprijine și să o ajute să ducă la bun sfârșit probele. Vedeta ne-a povestit și care ar fi cea mai mare provocare din cadrul competiției, care i-ar da bătăi de cap. Însă, pe de altă parte, cântăreața are un as în mânecă și o strategie clară, ce i-ar putea asigura victoria.

Artista a câștigat în anul 2020 competiția Survivor, unde a dat dovadă de perseverență și ambiție. Experiența din Republica Dominicană i-a deschis „apetitul” Elenei Ionescu și pentru alte provocări similare. Tocmai acesta este motivul pentru care și-ar dori să participe la emisiunea Asia Express, unde cu siguranță ar face o figură bună, mai ales dacă ar avea un partener de echipă pe măsură. Vedetei nu îi este frică de necunoscut ori de probe care îi testează limitele.

Însă, în ceea ce o privește, linia se trage atunci când vine vorba despre alimente mai dubioase, pe care concurenții sunt nevoiți să le consume în cadrul competiției. Iar aici, toată baza ar fi pe coechipier. În ceea ce privește punctul ei forte, care a ajutat-o și să câștige Survivor, artista spune că pentru ea, corectitudinea este cea mai importantă.

Elena Ionescu vrea să distrugă competiția la Asia Express

Vedeta este liberă de contract și pregătită pentru o nouă aventură. Și-ar dori să participe la un alt show care să îi ofere tot felul de provocări, iar Asia Express pare să fie cea mai bună variantă pentru ea. Însă cu cine ar face Elena Ionescu echipă dacă ar participa la faimoasa emisiune? Nu este hotărâtă, dar știe cu exactitate ce calități trebuie să aibă partenerul de competiție.

„Eu nu mai sunt sub contract cu Pro TV, până anul trecut an fost prinsă cu Survivor, de anul acesta sunt liberă de contract. Mi-ar plăcea să fac parte dintr-un nou proiect, dar trebuie să mi se și potrivească. Mie îmi plac provocările, mi-ar plăcea să particip la Asia Express, ar fi singura pe care nu am bifat-o. Întotdeauna mi-au plăcut provocările, probabil și pentru că am un băiețel, mi-a deschis cumva apetitul pentru provocări, călătorii. Nu dau înapoi atunci când vine vorba de lucruri de genul acesta, chiar dacă mă pun în situații mai dificile sau la limită. Dacă particip la Asia Express, ar trebui să am în echipa mea pe cineva care ar putea să mănânce toate nebuniile acelea.

Asta ar fi singura problemă pe care aș avea-o, pentru că eu sunt destul de sensibilă cu stomacul, în rest, le duc eu pe toate, dar aș avea nevoie de susținere de la partenerul meu de echipă pe partea asta. Așa că, dacă aș avea un partener sau o parteneră care știu că poate să facă asta, ar fi perfect. Cred că asta ar fi singura provocare mai dificilă, pentru mine, pe care nu aș putea să o fac în totalitate. Nu am acum pe cineva în minte, pentru că e greu cu oamenii, de multe ori surprizele vin de la cine te aștepți mai puțin, iar oamenii care sunt bătăioși, sau fac performanțe, nu sunt neapărat buni în genul acesta de competiție. Iar eu sunt un exemplu bun, pentru că am câștigat Survivor, dar nu am avut neapărat vreo treabă cu genul acela de emisiune, în primul sezon nici nu știam unde merg”, a declarat Elena Ionescu pentru CANCAN.RO.

Artista dezvăluie care este punctul ei forte: „E principul meu de viață”

Bruneta așteaptă propunerea de la șefii emisiunii, însă până atunci, ne-a spus care este asul ei din mânecă, principiul după care se ghidează, care a ajutat-o și să câștige Survivor.

„Am nevoie de un spirit competitiv, om care trece peste limitele sale și își depășește orice frici, pentru că frica, în general, oprește oamenii din orice aventuri și orice formă de provocare. Cred că punctul meu forte este corectitudinea, este principul meu de viață, de la care nu mă abat, cu nimeni. Și în viața de zi cu zi încerc să fiu cât mai perseverentă și corectă. Mi-am dat o resetare a vieții și am realizat că țelul meu este să mă bucur de tot ce îmi oferă viața și să trăiesc la intensitate maximă totul.

Eu acum plec în vacanță în Zanzibar, am spus că după un an de muncă, merit și eu să mă răsfăț. Voi merge cu niște prieteni, la distracție, mi-am făcut acest cadou, pentru că am avut un an full. Mai ales după perioada sărbătorilor, în care am avut multe evenimente și am cântat non-stop, am spus că e timpul pentru o pauză”, a adăugat artista.

