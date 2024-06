Afecțiunea gravă cu care s-a confruntat Elena Ionescu. Cântăreața s-a vindecat ca prin minune, după ce a fost la moaștele Sfintei Parascheva

Elena Ionescu a trecut prin clipe de calvar, în urmă cu ani buni, din cauza unei afecțiuni teribile! Cunoscuta cântăreață a fost la un pas să rămână fără vedere, însă a avut parte de o minune în viața ei care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Artista a dezvăluit abia acum episodul neplăcut prin care a fost nevoită să treacă, la începuturile ei în carieră!

Elena Ionescu și-a adus aminte, recent, de o întâmplare tristă din viața ei. În urmă cu aproximativ un deceniu, cunoscuta cântăreață se confrunta cu probleme serioase de vedere. Avea dioptriile foarte mari și abia vedea la spectacole.

Era nevoită să poarte lentile de contact la concerte, însă ochii îi lăcrimau adesea, așa că s-a gândit să consulte niște specialiști în acest sens. „M-am întâlnit cu Mihai Mărgineanu la un concert și m-a întrebat ce au ochii mei de sunt așa înlăcrimați. Din cauza lentilelor de contact aveam aceasta lăcrimare. Mi-a spus că există un doctor foarte bun, iar eu fusesem la 10 până atunci”, a mărturisit vedeta.

Elena Ionescu a mers la Sfânta Parascheva la Iași, la îndemnul mamei ei. Venea de la un concert, era obosită, însă a ținut să-și asculte mama și să facă precum îi zice aceasta. A atins cu o bucată de vată moaștele Sfintei, apoi s-a șters la ochi. Ce avea să urmeze i-a lăsat pe toți mască!

„Într-o zi, obosit după concert, mama îmi spunea tot timpul că are o legătură aparte cu Sfânta Parascheva, ea fiind din lași. Mereu mi-a spus că între ea și Sfânta Parascheva a existat această legătură sufletească și că a ajutat-o în multe momente ale vieții. (…) Mi-a spus să mă duc la biserică, să fac pașii pe care-mi spune ea, dar cu credință, nu ca la muzeu. Am mers, am luat vata aceea de la intrare. Am ajuns, am dat pe moaște, m-am dat cu ea la ochi și am plecat. Parcă am simțit ceva în momentul acela. Uneori nu poți sa explici niște momente în viață, dar ulterior le simți”, a mai spus aceasta.