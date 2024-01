Elena Ionescu a vorbit despre culisele de la Survivor All Stars 2024. Ce s-a petrecut în jungla dominicană. „Nu e deloc ușor să treci peste”

Elena Ionescu face primele declarații după ce s-a întors din Republica Dominicană. Faimoasa a fost eliminată de la Survivor All Stars după doar două săptămâni. Vedeta a spus tot despre tensiunile din tabăra Faimoșilor.

Elena Ionescu a vorbit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru viva.ro, despre ceea ce s-a întâmplat la Survivor. După doar două săptămâni petrecute în Republica Dominicană, fosta câștigătoare de la Survivor s-a întors acasă. Elena a vorbit despre relațiile în care a rămas cu colegii ei după eliminarea din show-ul de la Pro TV.

Toată lumea a crezut că va ajunge în finală. Din nefericire, vedeta a fost eliminată după doar două săptămâni. Aceasta a fost votată să intre la duel, iar Roxana Nemeș a fost cea care a trimis-o acasă.

„Survivor este un joc imprevizibil, este cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o vreodată, și asta am spus de nenumărate ori, pentru că așa este. Este jocul care îți poate schimba toate alternativele, soluțiile și concepțiile. S-a întâmplat să fiu eliminată printr-o probă relativ banală, care nu m-a solicitat neapărat fizic, ci care pur și simplu a ținut de îndemânare. Nu sunt dezamăgită, sunt mulțumită de parcursul meu în această emisiune. Sunt foarte mândră că am putut participa alături de oameni puternici și buni, și să fac parte dintre ei. Am plecat cu sufletul împăcat, cu o echipă frumoasă, sudată, unită, așa cum mi-am dorit, mai ales că în sezonul meu nu am avut parte de așa ceva. Totul a avut un rost, și așa a trebuit să fie, din punctul meu de vedere”, a dezvăluit faimoasa după eliminare, conform sursei citate.

Elena Ionescu a fost eliminată de la Survivor după doar două săptămâni. Ce spune acum vedeta despre concurs

Despre faptul ca a plecat atât de curând din competiție, Elena Ionescu a mărturisit că „nu a fost să fie”. Vedeta susține că și-a îndeplinit rolul în concurs și nu regretă că a fost eliminată, mai ales că și-a făcut amintiri frumoase.

Nu consider că nu a funcționat ceva anume, cred că așa a fost să fie. Nu am o justificare anume, dar cred că fiecare om are parcursul lui într-un astfel de concurs. Eu mi-am îndeplinit misiunile. Am plecat dintr-un loc frumos, cu amintiri frumoase. Chiar dacă a fost puțin, am trăit intens”, a povestit Elena Ionescu.

Fosta câștigătoare de la Survivor a vorbit despre tensiunile din tabăra Faimoșilor. Vedeta le consideră normale, având în vedere presiunea care se pune pe o persoană într-un astfel de concurs. Foame a fost lucrul care a afectat-o cel mai mult în jungla din Republica Dominicană.

„Au fost tensiuni pentru că așa este normal într-o astfel de competiție. În primul rând, foamea își spune cuvântul cu fiecare zi – nu este deloc ușor să treci peste acest aspect dintr-odată și la o intensitate atât de mare de efort – și sunt oameni lângă care trebuie să te adaptezi. Cred că au fost tensiuni constructive, am legat o comunicare frumoasă. Am plecat dintr-o echipă, nu eram destrămați si nu existau bisericuțe. Mă bucur că am avut parte de ea, atât cât a fost. Nu am ce să le reproșez colegilor, fiecare a făcut ceea ce a simțit. Nu m-a afectat pe mine în mod direct. Îmi pare rău dacă eu am afectat în vreo formă, dar sper că nu”, a mărturisit vedeta.

Încă din prima zi din dominicană, Elena Ionescu a avut un schimb de replici tăios cu Andreea Tonciu. Conflictul a continuat până la plecarea brunetei, dar în cele din urmă, cele două s-au întors împreună în România. Ce relație are acum Elena cu foștii colegi de la Survivor All Stars?

„Cu Andreea nu am nimic personal, au fost doar câteva replici care păreau tăioase, dar eu încercam să aplanez o situație care mi se părea simplă pentru ceea ce trăiam noi acolo. Am vrut să o întăresc și poate s-a înțeles greșit la acel moment. Ba chiar ne-am împrietenit și am înțeles-o. Când vii dintr-un mediu în care nu trăiești atât de mult sau dacă nu ești obișnuit, cum am fost eu, după șase luni, e normal să ți se pară greu și să răbufnești la orice pas. Nu ne-am supărat, iar dacă au existat acele schimburi de replici, țineau de disconfort. Am ajuns cu bine acasă, fiecare dorea să-și vadă copilul, cea mai mare împlinire când am revenit”, a mai spus fosta solistă de la Mandinga despre show-ul de la Pro TV.

