Boala de care suferă Elena Ionescu. „Faimoasa” de la Survivor România All Stars se luptă din 2013 cu această problemă

În anul 2020, Elena Ionescu participa pentru prima dată la Survivor România și chiar a reușit să câștige competiția. Acum, artista s-a întors în Dominicană, la Survivor All Stars și se bucură din plin de experiență. De la prima participare, până la a doua, Elena Ionescu s-a schimbat mult, însă un singur lucru a rămas constant, problema de sănătate cu care se confruntă de ani de zile. Deși a încercat numeroase tratamente, vedeta nu reușește să scape de ea.

În urmă cu aproape 10 ani, Elena Ionescu s-a ales cu o problemă de sănătate destul de supărătoare. Aceasta se confruntă cu o acnee severă, care i-a dat de-a lungul timpului multe bătăi de cap. Deși a încercat o mulțime de tratamente, vedeta pare că nu reușește să scape de problemă, iar tenul ei este dovada. Ce spune artista despre problema cu care se confruntă?

Așa cum spuneam, tenul Elenei Ionescu este dovada problemei cu care se confruntă de ani de zile. Acesta este brăzdat de semnele lăsate de acnee, iar artista nu știe ce să mai facă pentru ca pielea ei să revină la forma de altă dată. Se pare că problemele au început pentru Elena Ionescu încă din anul 2013. La acea vreme, bruneta observase că au început să îi apară câteva coșuri, însă nu s-a speriat prea tare.

Însă, cu timpul, acneea s-a extins, iar vedeta a început să se îngrijoreze. A mers rapid la dermatolog și a aflat că totul se datorează unui stafilococ. De atunci au trecut ani de zile în care artista a tot încercat să scape de coșuri, însă pare că nimic nu funcționează.

„M-am trezit cu nişte coşuri pe barbă, am zis că o fi de la machiaj. Am fost la dermatolog şi am aflat că am un stafilococ care poate fi luat de la machiaj, de pe perna unui hotel, se poate lua de pe orice. Nu e o plăcere să vorbeşti despre o problemă de sănătate pe care o poate avea oricine. Am un program extrem de încărcat, stau mereu cu machiaj pe faţă şi atunci procesul de vindecare durează. O să fac un fel de peeling, se face sub anestezie. Acum e bine, am rămas cu nişte semne pe care le voi rezolva cât de repede”, declara Elena Ionescu, în urmă cu ceva timp.