Elena Ionescu, moment ruşinos la Survivor! Sânul i-a ieşit din sutien, iar Pro TV a difuzat, din greşeală, imaginile. FOTO

Joi, 18 ianuarie 2024, Elena Ionescu a avut parte de un moment stânjenitor în lupta pentru imunitate de la Survivor România All Stars 2024. Faimoasa a dat tot ceea ce a putut pe teren, poate chiar mai mult decât și-ar fi dorit. Sânul i-a ieșit din sutien, iar Pro TV a difuzat, din greșeală, imaginile. Telespectatorii din fața micilor ecrane s-au delectat cu imagini interzise minorilor sub 18 ani.

Cărțile au fost făcute la Survivor All Stars 2024. Joi, 18 ianuarie 2024, a avut loc a doua ediție a show-ului de la Pro Tv și prima probă pentru imunitate. Faimoșii au pierdut în fața Războinicilor, iar Andreea Tonciu a fost prima concurentă care a părăsit competiția din Republica Dominicană.

Elena Ionescu, protagonista unui moment rușinos la Survivor All Stars 2024

Lupta pentru câștigarea colanului de imunitate personală a fost extrem de intensă și strânsă. Pentru a rămâne în competiție, Elena Ionescu s-a mobilizat și a dat tot ceea ce a putut pe terenul de joc, chiar dacă efortul depus a pus-o într-o situație rușinoasă. Din cauza mișcărilor bruște, în timp ce alerga pentru a termina proba, câștigătoarea primului sezon Survivor România a rămas în sâni goi, iar imaginile au fost difuzate, din greșeală, la Pro TV – vezi galeria FOTO.

Cine este primul concurent care părăsește competiția de la Pro TV

Așa cum spuneam, Faimoșii au pierdut în fața Războinicilor, iar starurile din Republica Dominicană s-au aflat în pericol de eliminare. TJ Miles a obținut prima victorie din acest sezon și are imunitate personală, fiind astfel singurul din echipa Faimoșilor care nu este în pericol de eliminare. Sezon nou, reguli noi. În premieră la Survivor România All Stars, concurenții vor părăsi competiția în urma unor dueluri eliminatorii. De data aceasta, Roxana Nemeș și Andreea Tonciu au fost nominalizate să se lupte în duelul eliminatoriu pentru a rămâne în concurs. Cea din urmă a pierdut confruntarea cu adversara sa și a fost eliminată de la Survivor All Stars.

”Pentru că este sezonul All Stars, sezonul suprem, și asta înseamnă un cu totul al nivel. Înseamnă că cel care va purta acest colan îi va conferi imunitate, îi conferă și dreptul și obligația să facă o nominalizare, iar acel membru nominalizat intră la duelul eliminatoriu. Cu cine se luptă? Cu cealaltă nominalizare, făcută de restul tribului. Vă spuneam mai devreme că astăzi veți afla informații cruciale pentru voi și pentru destinul vostru în această competiție și a sosit timpul să vi le ofer. În acest sezon suprem, soarta a ceea ce privește eliminările se află chiar în mâinile voastre.În premieră, la Survivor România All Stars, concurenții vor părăsi competiția în urma unor dueluri eliminatorii. Așadar, de fiecare dintre voi depinde cât de departe veți ajunge în sezonul suprem, sezonul All Stars. Pentru a rămâne în competiție e nevoie să dați tot ce aveți mai bun pe trasee, în consiliul tribal și la Duelurile Eliminatorii”, le-a spus Daniel Pavel

