El e ”șeful banilor” la Survivor All Stars! Am aflat clauzele secrete din contractele concurenților show-ului de la PRO TV

PRO TV a început noul an în forță, cu un sezon special Survivor All Stars, unde au fost chemate multe dintre vedetele care au făcut istorie chiar în acest realityshow. Concurenții au plecat către Republica Dominicană, unde, deja, au început filmările. Pe lângă validarea celebrității, participanții vor încasa și sume frumușele, de la postul de televiziune din Pache Protopopescu. Cine este, însă, cel mai bine plătit, chiar am putea spune lider detașat? CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Noul sezon Survivor, unul special, va debuta pe 16 ianuarie, când concurenții, cu nume cu greutate în showbiz și împărțiți în ”Faimoși” și ”Războinici”, se vor lua la întrecere. Pentru faimă, dar și pentru bani! Sume frumușele s-au înaintat la negocierile pe care producătorii realityshow-ului le-au dus cu personajele principale ale competiției. De altfel, CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, cu cât vor fi remunerați competitorii (Vezi AICI totul).

Jador e cel mai bine plătit concurent de la Survivor All Stars: 10.000 de euro pe săptămână

Unul dintre ei este, putem spune așa, ”șeful banilor!” A avut cele mai mari pretenții, iar după negocieri intense, când a cerut să fie lăsat să-și ia Biblia cu el (Vezi AICI detaliile), a semnat cel mai ”gras” contract. Jador este ”faimosul” care va câștiga 10.000 de euro pe săptămână, devansându-i pe colegii lui la fel de cunoscuți, cum ar fi Cătălin Moroșanu, TJ Milez sau Elena Ionescu.

Motivul pentru care Jador a negociat la sânge? Conform surselor CANCAN.RO, manelistul duce lipsă de cântări în această perioadă a anului, mai mult, afacerea pe care le-a deschis-o părinților, în județul Bacău, și unde lucrează și frații lui, nu stă chiar bine financiar. Astfel, Survivor All Stars a venit ca o mănușă pentru Jador, care ar putea încasa o sumă uriașă, dacă ajunge până în finală. Ar fi vorba de 160.000 de euro, în cele patru luni în care se derulează show-ul de la PRO TV. Iar dacă va câștiga trofeul, se adaugă premiul cel mare, 100.000 de euro!

Îl urmează Andreea Tonciu, care va fi remunerată cu 6.000 de euro pe săptămână. Apoi, ceilalți concurenți, la distanță mare, cu sume de până în 5.000 de euro pe săptămână.

Cine sunt cei 20 de concurenți, împărțiți în două echipe, care se vor duela pentru trofeul Survivor All Stars 2024

Echipa ”Faimoșilor”

Zannidache (câştigător sezonul 2), TJ Milez (concurent sezonul 3), Cătălin Moroşanu (concurent sezonul 2), Jorge (concurent sezonul 4), Jador (concurent sezonul 2), Andreea Tonciu (concurentă sezonul 3), Roxana Nemeş (concurentă sezonul 2), Elena Ionescu (câştigătoarea sezonului 1), Ana Porgras (concurentă sezonul 2), Ştefania Stănilă (concurentă sezonul 4).

Echipa ”Războinicilor”

Alex Delea (câştigătorul sezonului 3), Iancu Sterp (concurent sezonul 1), Relu Pănescu (concurent sezonul 3), Robert Moscalu (concurent sezonul 4), Andrei Ciobanu (concurent sezonul 1), Lola Crudu (concurentă sezonul 1), Ştefania Ştefan (concurentă sezonul 3), Alexandra Duli (concurentă sezonul 3), Maria Lungu (concurentă sezonul 4), Maria Chiţu (concurentă sezonul 1).

