Motivul pentru care CRBL nu vrea să mai audă de Survivor: ”Ce să mai caut acolo, se știe joaca!”

Eduard Mihail Andreianu, alias CRBL, a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO motivul pentru care nu se numără printre participanții la Survivor All Stars, ce a reunit în Republica Dominicană alte vedete participante la edițiile anterioare ale show-ului. Artistul nu a mai vrut să audă de o revenire a sa, excluzând din start să mai intre în competiția ale cărei filmări au început.

După ce Roxana Ciuhulescu a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că a refuzat să se întoarcă în Republica Dominicană, „inamicul” său numărul unul de la ediția din 2022, în speță CRBL, când cei doi și-au aruncat cuvinte grele unul altuia, i-a urmat și el exemplu.

Dar nu din motive de sănătate, artistul fiind total refăcut și după accidentul de motocicletă survenit în urmă cu câteva luni.

„Nu aveam motiv să mai merg. Am fost a doua oară, cum ar veni. Ce să caut aici când toată lumea știe joaca și merg doar pentru televiziune?”, a spus acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Citește și: SCANDALUL DINTRE OASE ȘI CRBL NU S-A ÎNCHIS. FOSTUL CO-PREZENTATOR DE LA AMERICA EXPRESS NU SE ASCUNDE: „NU MAI EXISTĂ CALE DE ÎNTOARCERE”

„Circul cu dovada”

Eduard Mihail Andreianu, alias CRBL, a specificat chiar că accidentul suferit în luna august a anului trecut, în localitatea Hațeg, nu are nicio legătură cu nearticiparea sa la Survivor. În prezent, coregraful circulă cu dovadă, pe care e nevoit să o reînnoiască lunar, până la finalizarea procesului.

„Accidentul moto nu are legătură cu asta. M-am refăcut. Trăim în România, cum să se rezolve? Un an va mai dura cel puțin. Circul cu dovada, o reînnoiesc din lună în lună, până începe și se termină procesul. Doar așteptăm să treacă timpul și se va rezolva”, a completat acesta.

VEZI ȘI: CRBL, ACCIDENT CU MOTOCICLETA DUPĂ CE A DEPĂȘIT NEREGULAMENTAR! TRANSPORTAT DE URGENȚĂ LA SPITAL

„Au început să scârțâie balamalele”

Altfel, în timp ce o parte dintre colegii săi de scenă au plecat deja în vacanțe exotice, dat fiind faptul că pentru un artist această lună este una săracă în concerte, CRBL are cu totul alte planuri. În primul rând, acesta și-a propus o transformare fizică, după ce a constatat „că-i scârțâie balamalele”.

„Eu muncesc în fiecare zi. Am început cu 1 ianuarie chiar. Eu folosesc luna asta pentru creație când alții stau la soare, pe snowboard. Am chef de muncă și inspirație.

Trebuie ca tot ce mi-am propus să se împlinească. Am avut un an foarte bun, plin de emsiuni, de muzică, de creație, prieteni noi. Iar 2024, garantat va fi mai bun.

Deocamdată am început transformarea fizică, să reintru în formă. Am fost un chiulangiu în ultima perioadă. Dar au început să scârțâie balamalele. Iar de când am început, totul e bine”, ne-a mai spus artistul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.