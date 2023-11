Scandalul dintre Oase și CRBL nu s-a închis. Fostul co-prezentator de la America Express nu se ascunde: „Nu mai există cale de întoarcere”

Oase și CRBL au participat împreună în show-ul de la Antena 1, însă, după revenirea în țară, prietenia de 15 ani dintre cei doi s-a rupt. Iar întregul conflict a pornit de la bani și celebritate. Fostul co-prezentator al emisiunii Asia Express (acum America Express) a făcut o serie de dezvăluiri, în cadrul unui interviu. Scandalul dintre cei doi nu s-a închis! Detaliile se află mai jos, în articol.

După participarea în sezonul 2 Asia Express (acum America Express) de la Antena 1, Oase și CRBL au rupt o prietenie de 15 ani. Iar întregul conflict a pornit, potrivit informațiilor, de la bani și celebritate. La Roata Vedetelor, fostul co-prezentator al emisiunii stației Antena 1 a vorbit și despre situația conflictuală cu artistul Eduard Mihail Andreianu, alias CRBL.

Cale de întoarcere nu mai există, susține Ionuț Dongo, alias Oase. Nu a mai discutat cu artistul CRBL și, susține fostul co-prezentator al emisiunii, că problemele ar trebui rezolvate cu ajutorul comunicării.

„Nu. Personal n-am discutat nimic. Din punctul meu și probabil și al lui nu mai avem ce discuta. S-a întâmplat o chestie personală și eu consider că doi prieteni sau foști prieteni ar trebui să vorbească personal, să-și rezolve lucrurile de interior. Că el a decis să facă asta public e problema lui. Dar eu dorm foarte liniștit seara. Și mereu am dormit. Din prima zi. Dacă are ceva să-mi zică, să-mi zică mie în față. Și cred că nu mai este cale de întoarcere niciodată”, a spus Oase.

Vezi și TRANSFORMAREA SPECTACULOASĂ PRIN CARE A TRECUT OASE. FOSTUL COPREZENTATOR DE LA AMERICA EXPRESS A SLĂBIT ENORM ȘI ARE UN NOU LOOK

Oase și CRBL au rupt o prietenie de 15 ani

În continuare, Oase a dezvăluit că este genul de persoană care să țină ură. De altfel, există și detalii din „culisele” prieteniei lor care nu au fost făcute cunoscute publicului. Totodată, fostul co-prezentator susține că nu are regrete.

„Și nu sunt genul să țină ură, dar sunt multe chestii la mijloc pe care nu le știe absolut nimeni. Și e foarte mișto să fie așa. Ce ești în primul rând? Persoană publică sau prieten cu cineva? Eu nu mă consider persoană publică, ci un om. Am prieteni. Din a doua zi în care s-a făcut publică situația asta pentru mine subiectul a fost închis. Am văzut recent interviuri în care spunea că regretă anumite situații. Eu nu am ce să regret din situația asta pentru că așa s-a simțit, așa a fost să fie. Eu dorm foarte liniștit noaptea și dacă o să mă urască câțiva oameni nu am absolut nici cea mai mică problemă”, a spus Oase la Roata Vedetelor, sezonul 4, arată a1.ro.

Vezi și CUM A REACȚIONAT OASE DUPĂ CE A AFLAT CĂ FOSTUL SĂU PRIETEN, CRBL, A FOST IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT. NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA!

Sursă foto: Antena 1